Column: Hey Google, navigeer weg van de moorkop

Mensen reageren heftig op verandering. Van een nieuw logo voor Google Maps tot een nieuwe naam voor een gebakje.

Google Maps-logo is veranderd

Verandering gebeurt soms plots en dan moet je er maar mee omgaan. Je verliest je baan, een familielid wordt ziek of… het logo van Google Maps verandert. Als je de reacties op sociale media leest, lijkt het haast alsof de app de kwaliteit van Apple Maps heeft gekregen. Zo geschokt is men. Maar het gaat enkel om het logootje en daarmee het app-icoon.

Dat er iets was veranderd, merkte ik vorige week goed. Ik besloot ‘s avonds nog even boodschappen te doen met de auto, maar in het donker ziet de wereld er net iets anders uit. Daardoor reed ik een rotonde te ver en was ik plots in the middle of nowhere beland. In woon hier nog niet zo lang en heb nog maar net een auto, dus dat kan gebeuren.

Met mijn smartphone aan de auto verbonden voor Spotify, kon ik snel Google Maps openen en mijn route vinden. Maar terwijl ik op een compleet onverlicht, onbekend en doodeng weggetje reed, plaatste Google een vrolijke autootje met vier ballontjes op het scherm om de verjaardag van Google Maps en het nieuwe logo te vieren. Hoera, je bent verdwaald!

Chocoladebol

Het was de afgelopen periode sowieso een tijd van verandering en heftige reacties. Voornamelijk de moorkop heeft de gemoederen bezig gehouden, omdat een bakker in Zuid-Holland en de HEMA de naam van het gebakje veranderen. De een in roomkop en de ander in chocoladebol. Dat gebeurt omdat het woord aanstootgevend kan zijn. Mooi om zo rekening met elkaar te houden, toch? Daar denken veel mensen anders over.

Natuurlijk zit er veel meer achter de woede rond de verandering van de moorkop, dan achter de reacties van het aangepaste Google Maps-logo. Bij de moorkoop hebben mensen het gevoel alsof hen iets wordt afgepakt. ‘Toevallig’ klinkt die woede alleen bij aangepaste woorden die kwetsend kunnen zijn voor andere mensen.

Het is ook opvallend dat zij die roepen dat ze door de naamsverandering de HEMA gaan boycotten, dat waarschijnlijk de vorige keren ook riepen. Toen bijvoorbeeld Pasen en Zwarte Piet verdwenen en kinderkleding genderneutraal werd. Maar ja, je moet toch ergens je vazen en handdoekjes kopen.

Icoontjes

De reacties op het Google Maps-logo zijn wat minder makkelijk te verklaren. Maar zoals de meeste veranderingen, zal het snel wennen. Alle icoontjes van Google-apps lijken nu op elkaar als een grote Google-familie. Google krijgt steeds meer concurrentie op Android. Zeker de grote partijen uit China, met Huawei als koploper, werken aan alternatieven voor alle bekende Google-diensten. Een nieuw logo zal daar niet direct wat tegen doen, maar een mooi uniform scherm kan wat waard zijn.

In de recensies van bakkerij My Cakes uit Monster op Google Maps komt het allemaal samen. Daar hebben mensen vanuit het hele land recensies achtergelaten van 1 of 5 sterren terwijl ze de winkel waarschijnlijk nog nooit hebben bezocht. Goed nieuws: ze kunnen de app ondanks het nieuwe icoon nog gewoon op hun telefoon vinden.

