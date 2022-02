Column: Elke autorit met Google Maps voelt als een race

Rijd je met Google Maps, dan verandert elke rit in een race tegen de klok. Altijd denk ik van Google te kunnen winnen. Totdat er een zwijn op de weg stond.

Je kunt niet tegen Google Maps racen

In een enkele seconde was het gebeurd. Begin januari reed ik over een bijzonder donkere weg vlakbij Ede. Aangezien er een andere auto in de verte reed had ik mijn grootlicht niet aan, maar toen stond er plots een groot everzwijn midden op de weg. Die zag ik te laat en ik knalde tegen het beest aan.

Voor mijn gevoel lanceerde het zwijn de bosjes in, maar het dier kan ook gewoon weg zijn gerend. Ik was in ieder geval flink geschrokken. Toen ik daarna snel afsloeg en in het donker en de stromende regen uit de auto klom, leek het alsof er een hap uit de wagen was genomen. Zo’n grote klap was het geweest.

Rijd je met een Tesla-autopilot, dan had die het zwijn mogelijk gezien. Ik rijd met Google Maps en daar heb je op zo’n moment dan echt niets aan.

Met of zonder navigatiesysteem

Tegenwoordig probeer ik steeds vaker zonder navigatiesysteem een rit te maken, door gewoon op de borden te letten. Toch kan het geen kwaad om de app aan te hebben staan. Ik heb er een speciaal scherm voor in mijn auto en het is fijn om snel een alternatieve route te krijgen als er ergens file staat.

Er gebeurt alleen wat interessants als ik met Google Maps rijd. Elke rit voelt als een race tegen de klok. Vul je de eindbestemming in, dan staat er precies hoe lang die rit gaat duren en hoe laat je aankomt. Mits er geen zwijn op de weg staat natuurlijk.

Die tijd voelt als een doel in plaats van een op algoritmes gebaseerde, concrete schatting van hoe lang de rit gaat duren. Als ik sport probeer ik persoonlijke records te verbreken door oefeningen in een kortere tijd uit te voeren. Als ik game moeten vijanden binnen de tijd worden verslagen, omdat ik anders verlies.

Die tijd op het schermpje in de auto voelt net zo goed als iets dat ik kan verslaan. Net ietsje sneller rijden, net die bochten wat strakker pakken en blij zijn als je net door een groen stoplicht kunt.

Lifehack voor een snellere autorit

Voordat ik een auto had, deed ik dat wandelend ook al. De route naar de bushalte is een kwartier lopen en over tien minuten komt de bus: challenge accepted! Maar hoewel je lopend makkelijk extra vaart kunt zetten, loop je in de auto tegen limieten op. Zeker als je jezelf aan de regels wil houden.

Google Maps weet daarnaast precies hoe druk het is op de weg, hoe andere mensen die route hebben gereden en hoe snel jij rijdt. Daar wordt jouw reistijd mee berekend en daar is gewoonweg niet tegenop te rijden.

Maar ik heb de ultieme lifehack gevonden om de rit toch sneller te maken zonder de wet te overtreden: die aankomsttijd de hele rit negeren. Als je de tijd in de gaten blijft houden, zie je de minuten pijnlijk langzaam voorbij gaan. Kijk er niet naar en er is zo weer een half uur voorbij.

Na ruim een maand heb ik eindelijk mijn auto weer terug van het schadebedrijf. Mijn leenautootje had geen scherm en geen telefoonhouder, dus nu heb ik ook Google Maps weer terug. Nog steeds zonder zwijndetectie, maar daar ben ik niet knorrig over.

