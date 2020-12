Column: Als Google plat ligt pakken we pen en papier

Afgelopen maandag was een rare dag. Niet alleen omdat de lockdown werd aangekondigd, maar ook omdat Google plat lag.

Als Google plat ligt gebruiken we papier

De bel ging en een van mijn buurtbewoners stond voor de deur. Ik woon sinds afgelopen zomer op een rustig plein vol met de liefste mensen. Nu het kouder is zie je elkaar niet zoveel, ook al weten we allemaal van elkaar dat we thuis zitten. Met kerstlampjes laten we weten dat we er nog zijn.

De oudere man wilde graag mijn naam weten. Hij had mij wel eens met mijn hondje zien lopen, maar het was er nog niet van gekomen om kennis te maken. Hij had een pen en papiertje mee om mijn naam op te schrijven, omdat hij binnenkort kerstkaartjes bij iedereen in de bus doet. Dan wil hij wel weten voor wie hij dat kaartje maakt. Ondanks de zachte temperatuur deze week, ben ik op dat moment toch gesmolten.

Google plat

Toen ik mezelf weer bij elkaar had geraapt en terug naar binnen ging om te werken, deed niets het meer. Ik kon geen artikelen schrijven, omdat Google Drive plat lag. Ik kon zelfs geen werkontwijkend gedrag vertonen, omdat YouTube het niet deed. Google lag er uit. Gelukkig was het overdag, want anders had ik waarschijnlijk ook mijn lampen niet eens aan kunnen zetten.

De timing kon erger, want ik moest er toch even uit. Zoals de rest van Nederland, ging ik de dag voor de lockdown nog even snel shoppen. Niet in de rij bij de Rituals, want mensen snappen nog steeds niet dat ze kerstcadeautjes gewoon online kunnen kopen. Ik was bij de bouwmarkt, want er moet nog steeds geklust worden en de lockdown is daar natuurlijk het ideale moment voor. Toen ik terug was, waren de problemen grotendeels weer voorbij.

Zelf had ik er dus niet veel last van, maar ik vind het wel zorgwekkend hoe afhankelijk we tegenwoordig kunnen zijn van een enkele partij. Zeker als die zo groot is als Google en we massaal thuiswerken. Hele bedrijven lagen maandag tijdelijk plat. Maar het gaat niet alleen om werk, want het betekent ook direct dat je de route niet meer kunt vinden via Google Maps, je geen video’s meer kunt bekijken en je mogelijk je slimme huis niet meer kunt besturen.

Afhankelijk

Mijn partner wil nog wel eens grappen dat ik iedereen toelaat om mee te kijken en mee te luisteren in mijn huis, omdat ik slimme speakers en een camera van Google heb. Google heeft nog steeds een slecht imago wat dat betreft, wat mijns inziens compleet onterecht is.

Daar maak ik mij dus niet druk om. Maar waar ik mij nu wel druk om maak, is dat ik mogelijk teveel van hetzelfde bedrijf gebruik. Bedrijven zoals Google, Amazon en Apple doen hun best om je vast te zetten in hun ecosysteem, zodat je alleen nog maar hun producten gaat gebruiken. Maar als het dan plots uren lang niet werkt, voel ik mezelf in de val gelokt.

Misschien kunnen we op dat vlak wat leren van de oudste generatie die op geen enkele manier afhankelijk is van deze technologie, maar genoeg heeft aan een pen en wat papier.

