Goede voornemens doe ik meestal niet aan, maar ik probeer deze keer toch met een betere houding het jaar nieuwe binnen te gaan.

Een betere houding in 2020

Ik hoor je al denken. Na een jaar lang deze zeikerige columns te schrijven gaat Erwin eindelijk eens met een positieve houding verder. Helaas moet ik je teleurstellen. Dit jaar focus ik mij namelijk op mijn fysieke houding.

De hele dag met een smartphone rondlopen of achter een computer zitten is een vrij nieuwe ontwikkeling waar onze lichamen niet voor zijn gemaakt. Natuurlijk doen we ons best met comfortabele stoelen en smartphones die lekker in de hand liggen, maar ondertussen houden we onze nek steeds meer naar voren, gaan onze schouders mee, verslappen belangrijke spieren en vragen we ons massaal af waar die rare pijnen in de rug en nek toch vandaan komen.

Pokémon GO

Ik heb me daar nooit echt druk over gemaakt. Ik was altijd zo ontspannen, dat mijn spieren geen kik gaven na vele jaren met de meest bizarre houdingen achter de pc, en naar beneden kijkend naar een Game Boy, Nokia, smartphone of wat anders. Maar je wordt ouder en je lichaam minder soepel. Combineer dat met een ongezonde maar tegenwoordig algemeen geaccepteerde dosis stress en al die jaren beginnen mij in te halen.

Hoe zit jij als je deze column leest? Zit je hoofd naar voren of zit die ontspannen recht boven je ruggengraat? Check je kaak eens of je die aanspant. En zitten je schouders niet te hoog? Het zijn allemaal dingen die we onbewust doen.

Lopen met een smartphone is in mijn geval vermoedelijk een grote kwaaddoener. Ik loop veel en dat is gezond. Toen ik dat echter maandenlang combineerde met Pokémon GO, stond m’n nek tijdens elke wandeling voor een groot deel verkeerd. Hoe gezond ben je dan nog bezig? En dan heb ik het nog niet eens over daarnaast tekstberichtjes typen, sociale media bijhouden, de juiste muziek zoeken en meer.

Te laat

Het lastige van omgaan met een verkeerde houding, is dat je er pas erg in krijgt als het eigenlijk al te laat is. Pas dan merk je wat je al heel lang fout doet en dan moet je flink aan de slag om er wat aan te doen via oefeningen zoals rekken en masseren van spieren.

Je kunt het mogelijk voorkomen. Door meerdere keren per dag even bij jezelf na te gaan: hoe houd ik mijn rug, nek, schouders en kaak? Veel klachten zijn niet eens direct herkenbaar als het door een verkeerde houding komt. Het kan de reden zijn waarom je aan het eind van de dag hoofdpijn hebt, of misschien wat duizelt na een snelle beweging van je hoofd.

Daarom ga ik dit jaar eens beter op mijn houding letten. Het hoeft niet altijd perfect te zijn, maar meerdere keren op een dag even controleren hoe het zit en dan eventueel corrigeren kan al een hoop doen. Doe je mee?

