Column: Een Instagram voor kinderen moet je niet willen

Facebook werkt aan een Instagram speciaal voor kinderen. Klinkt als een goed idee, maar dat is het helemaal niet.

Instagram voor kinderen?

Er komt een Instagram speciaal voor kinderen onder de dertien jaar. Het normale Instagram heeft een leeftijdsgrens, waardoor kinderen nu geen account aan kunnen maken. Het idee is dat ouders de accounts voor de kinderversie maken, waarna de kids aan de slag kunnen.

Het is niet de eerste keer dat Facebook probeert kinderen in zijn net te vangen. Er is ook al een Facebook Messenger Kids, voor kinderen van 6 t/m 13 jaar. Ouders maken het account aan en kunnen vervolgens de vriendschapsverzoeken inzien. Volwassenen die met de kinderen willen praten, moeten door de ouders worden toegevoegd.

Het klinkt goed. Kinderen horen inderdaad niet op een platform zoals Instagram, waar iedereen mee kan kijken en iedereen je berichten kan sturen. Recentelijk heeft Instagram een update uitgerold, waardoor volwassenen geen privéberichten naar kinderen onder de 18 kunnen sturen als ze niet door hen worden gevolgd. Dat is hoog tijd en het laat zien dat Instagram een probleem heeft als het gaat om het mengen van kinderen en volwassen op een sociaal platform.

Problemen

Volgens Facebook is een sociaal platform voor kinderen wel nodig. Kids zouden graag met elkaar in contact willen komen en een apart kinderplatform onder de Facebook-paraplu moet de oplossing zijn. Het bedrijf moet nog wel in gesprek met experts rond privacy en kinderveiligheid. Dat is gezien de vele drama’s van Facebook, met nadruk het nieuwste datalek waardoor gegevens van miljoenen Nederlanders op straat ligt, geen overbodige luxe.

Maar dat is bij lange niet het enige potentiële probleem van dit idee. Instagram als platform bestaat om data te verzamelen van gebruikers en hen vervolgens advertenties te tonen. Dat is wat wij inmiddels helaas gewend zijn en accepteren, maar moeten we dat willen voor onze kinderen?

Vertrouwen we Facebook daarnaast erop dat het bedrijf mensen met verkeerde bedoelingen buiten het platform weet te houden?

Zoeken naar likes

Bovenal vind ik het idee lastig dat kinderen al worden geleerd dat het leven draait om het zoeken naar likes. Op sociale media zoeken we constant naar erkenning van anderen. Laat kinderen eerst zichzelf vinden. En dan heb ik het nog niet eens over het verslavende element dat aan sociale media hangt.

Voor Facebook is de strategie kristalhelder. Kinderen worden met een kinderversie van Messenger en Instagram in het Facebook-ecosysteem verwelkomd waar ze nooit meer uitkomen. Het is een onaangeroerde markt en niets meer.

