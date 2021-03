Column: Plaats foto’s van je kind niet zomaar op Facebook

Op sociale media laten we het mooiste uit ons leven zien en vaak zijn dat onze kinderen. Maar is dat wel zo slim?

Kinderen op sociale media

Hoewel ik absoluut geen kinderwens heb, planten vrienden en kennissen om mij heen zich vrolijk voort. Vroeger stuurde je een geboortekaartje rond en moesten mensen vervolgens maar langskomen om te zien hoe de kleine eruit ziet. Tegenwoordig plaatsen verse ouders al snel een foto van hun kroost op sociale media.

Logisch natuurlijk. Op sociale media plaats je al het mooie uit je leven en een kind krijgen is een van de allermooiste dingen die kan gebeuren. Mits je een kind wil natuurlijk. Een kind vervolgens zien opgroeien bestaat uit een reeks van momenten die je dolgraag wil delen. Maar is dat ook slim?

Toen de kinderen van mijn zussen werden geboren, was Instagram nog maar net nieuw. Als trotse oom plaatste ik foto’s van van mij neefje op Instagram, Twitter, Flickr en waar nog maar meer. Inmiddels heb ik op enkele plekken deze foto’s verwijderd. Toch is dat niet voldoende. Zodra een foto eenmaal online is geplaatst, dan staat die daar voor altijd

Voor altijd

Het is soms alsof een kind na de geboorte al een online identiteit krijgt aangemeten. Iedereen mag meekijken met de eerste stapjes, het eerste woordje of misschien een wat vreemde tekening. Tot ze gaan puberen aan toe.

Als je kinderfoto’s van mij wil opzoeken, dan moet je in oude fotoboeken duiken waarvan ik niet eens weet waar ze liggen. Straks staat van een hoop mensen het halve leven op internet zonder dat ze daar toestemming voor hebben gegeven. En met de groeiende mogelijkheden van gezichtsherkenning, kunnen die foto’s in de toekomst mogelijk zo teruggevonden worden.

En dan heb ik het nog niet eens over al die online viezeriken die meekijken met die foto’s. Jaren terug kwam RTL Nieuws er bijvoorbeeld achter dat er op Russische sites een handel van kinderfoto’s bestaat, waaronder ook foto’s van Nederlandse kinderen die van Facebook of Instagram zijn geplukt.

Goede vrienden

Vrienden gaan daar op verschillende manieren mee op. Sommigen pakken het privé aan. Die plaatsen enkel foto’s van hun kinderen in een Insta Verhaal voor goede vrienden. Zo kun je vrij dingen over je kind delen, zonder dat de beelden online blijven staan en zonder dat andere mensen het zien. Op meer openbare plekken wordt het gezicht geanonimiseerd door er bijvoorbeeld een grote smiley op te plakken.

Anderen doen er wat minder moeilijk over. Die plaatsen foto’s en video’s van hun kind op openbare platformen. Daar is ook wat voor te zeggen, want het plezier straalt er vanaf en in deze tijd kunnen we allemaal wel wat leren van de onbezorgdheid van een kind die al blij is met een plas water en twee kleurrijke laarsjes.

Of je foto’s plaatst van je eigen kinderen is natuurlijk je eigen keuze, maar bewustzijn over eventuele gevolgen zijn belangrijk voor die afweging. Vraag op z’n minst toestemming als je de foto van een kind van een ander online wil zetten. Iedere ouder moet het recht hebben om daar zonder extra uitleg nee op te zeggen.

