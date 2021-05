Column: Lossless audio is een nieuwe marketingtruc

De verschillende audiostreamingdiensten beginnen een strijd om lossless audio, maar het is grotendeels maar een marketingtruc.

Lossless audio is vooral marketing

Ik houd enorm van muziek, maar ben niet bepaald een audiofiel. Een wat rare term voor mensen die enkel het beste geluid willen hebben. De meeste muziek luister ik via draadloze oordopjes of via de mini soundbar die aan de onderkant van mijn pc-beeldscherm hangt.

Vorig jaar kocht ik enkele Google Nest Audio-speakers, omdat gebruiksgemak en een fijne prijs belangrijker voor mij zijn dan het perfecte geluid.

Recentelijk is mijn vriend voor Sonos gegaan. De speakers in zijn huis kan hij niet alleen gebruiken voor muziek, maar ook voor de televisie. Dus als we nu een actiefilm willen zien, doen we dat eerder bij hem met zijn betere surround geluid, dan bij mij met mijn grotere televisie. Geluid is dus wel belangrijk, maar er zijn grenzen.

Bitrate

Voor de mensen die alleen het beste van het beste willen, barst de strijd rond lossless audio nu los. Dat betekent dat er geen verlies van informatie bij het afspelen plaatsvindt, zoals gebruikelijk bij streamingdiensten. Hoe lager de bitrate, hoe minder informatie er per seconde wordt verwerkt en hoe slechter de kwaliteit is.

Maar vanaf een bepaalde bitrate hoor je het verschil eigenlijk niet meer. Spotify kondigde afgelopen maart aan om met een speciaal Spotify HiFi op de markt te komen voor lossless audio, voor nog een onbekende prijs. Apple lijkt nu Spotify voor te willen zijn door in juni ondersteuning te bieden voor lossless audio, zonder de prijs te verhogen.

Een opvallende zet, want andere diensten die al lossless audio aanbieden vragen wel een hogere prijs. Deezer en Tidal bieden bijvoorbeeld al een HiFi-abonnement aan die vijf tot tien euro per maand duurder zijn.

AirPods Max

De lossless audio van Apple? Die werkt komisch genoeg niet eens met de slimme speakers, oordopjes en koptelefoons van het bedrijf. Ook de peperdure AirPods Max (van 629 euro!) niet. Je hebt andere apparatuur nodig.

In het geval van de Apple-producten komt dat omdat ze de juiste codec niet ondersteunen. Maar in de praktijk hoor je gewoonweg ook het verschil niet als je – net als ik – vooral muziek luistert via oordopjes of een slimme speaker. Of dat nou om een Nest Audio of een hele set Sonos-speakers gaat.

De kans is groot dat de streamingdiensten er mee gaan stunten. Je eerste reactie kan dan al snel zijn: ik wil het beste, want ik houd van muziek en voor je het weet zit je met een veel te duur abonnement opgescheept. Het is goed dat de opties er zijn voor mensen die er echt wat aan hebben, maar als je daar de apparatuur niet voor bezit is het weggegooid geld.

