Column: Tijdens deze oorlog wordt de macht van techbedrijven pas echt concreet

De grote techbedrijven stoppen massaal met diensten en apparaten aanbieden in Rusland. Dat heeft grote gevolgen voor de lokale bevolking. De techindustrie heeft nog nooit zo concreet zijn macht laten zien.

Macht van techbedrijven

De grote Meta-storing van eind 2021 gaf een klein idee van hoe men in paniek raakt als een grote partij wegvalt en we plots geen Facebook, Instagram en WhatsApp meer kunnen gebruiken. In Rusland valt er voor de lokale bevolking nu nog veel meer weg.

In het land kunnen mensen geen Netflix meer kijken, geen Adobe-producten meer kopen en niet meer met PayPal betalen. Samsung stuurt geen nieuwe apparaten meer naar Rusland, net als Apple, Microsoft, Dell en Intel. Ook gamebedrijven zijn vertrokken. Epic Games, Nintendo, Electronic Arts, Ubisoft en Activision Blizzard stoppen allemaal met het verkopen van hun games in Rusland. Hiermee worden een hoop Russen geraakt die niets met deze oorlog te maken hebben.

Maar de boodschap is duidelijk: deze bedrijven kunnen absoluut niet meer met Rusland samenwerken. Heel concreet werden de gevolgen zichtbaar toen Russen niet meer met Apple Pay of Gpay konden betalen en plots voor dichte poortjes bij de metro stonden.

Niet meer passief

Tech is tegenwoordig onlosmakelijk verbonden met plekken waar er strijd is. Aanvankelijk nog passief. Bijvoorbeeld tijdens de Arabische Lente, toen sociale media werd ingezet om de waarheid met de wereld te delen. Maar later ook hoe deze platformen steeds vaker werden gebruikt om propaganda te verspreiden.

Die passiviteit kan niet meer. Techbedrijven zijn belangrijke spelers tijdens wereldwijde gebeurtenissen en dan heb je een verantwoordelijkheid om actie te ondernemen. Niet alleen in tijden van een pandemie, maar ook tijdens een oorlog. Zeker in een strijd met zo’n duidelijke slechte en goede kant als deze.

Toch heeft het ook iets engs. Iedereen weet dat Big Tech veel te zeggen heeft, maar met de acties in Rusland hebben deze bedrijven hun macht nog nooit zo concreet getoond. Als ze willen, kun je ze je van de ene op de andere dag compleet afsluiten van alles wat je nodig hebt of waar je van geniet.

Off grid

Je kunt er weinig tegen deze afhankelijkheid van Big Tech doen. Er zijn natuurlijk wel manieren om je van deze techbedrijven te scheiden, net zoals je bijvoorbeeld van het energienetwerk en waterleidingnetwerk kunt ontkoppelen omdat je het allemaal wel zelf gaat oplossen. Maar heel realistisch is dat voor de meeste mensen niet.

Mooi is wel dat tech gebruikt wordt op manieren dat de bedrijven zelf niet hadden verwacht. Zoals hoe men op Google Maps recensies achterlaat in Russische restaurants, met berichten over wat er echt aan te hand is met deze oorlog om zo de Russische staatsmedia te omzeilen. Of hoe men via Airbnb een kamer in Oekraïne boekt. Niet om daar te slapen, maar om de lokale bevolking geld te geven.

De rol van tech in ons zal alleen maar sterker worden. Bewustzijn over je afhankelijkheid van deze bedrijven is al een goed begin. Dan ontstaat er op z’n minst wat minder paniek als er iets wegvalt.

