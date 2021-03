Ik ben nu de trotse bezitter van een moestuin, maar dit had ik niet durven doen zonder een app die mij elke stap uitlegt.

Van een makkelijke moestuin naar een makkelijk leven

Op Android Planet staan we deze maand extra stil bij duurzaamheid en het klimaat. Om mijn eigen steentje bij te dragen ben ik een moestuin gestart. Deels om minder in plastic verpakte boodschappen te hoeven kopen, maar ook om lekkere, verse groentes te kweken die hopelijk beter smaken dan die uit de supermarkt.

Zo’n moestuin is best een investering in materialen en tijd. Ik weet van mijzelf dat als het na een tijdje toch mislukt, er een veel te grote kans is dat ik het opgeef. Daarom was ik blij dat ik Makkelijke Moestuin tegenkwam.

Er staan meerdere apps in de Play Store die je kunnen helpen met het opzetten van een moestuin, maar Makkelijke Moestuin is volgens mij de enige partij in Nederland die niet alleen een app centraal stelt, maar ook al het bijhorende materiaal aanbiedt.

Voorkiemen

Omdat bij het gebruik van de app wordt verwacht dat je de materialen van Makkelijke Moestuin zelf gebruikt, zoals de aarde en voeding, is het niet de goedkoopste oplossing. Daarnaast wilde ik een bak van duurzaam, gerecycled materiaal en dat is ook nog eens een extra investering.

Afgezien van een kleine hick up, waardoor ik zelf nog met een boormachine aan de slag moest om de bak in elkaar te zetten, is het allemaal prima verlopen. In een middag heb ik de bak in elkaar gezet en de eerste zaadjes zitten al in de aarde. De komende periode gaan daar onder andere rucola, wortels, radijs en spinazie groeien.

Daar ga ik vanuit, omdat de bijhorende app precies vertelt wat ik moet doen. Bij het zaaien laat de de app bijvoorbeeld zien hoeveel zaadjes er in een vakje moeten en hoe dat precies in z’n werk gaat. Bij sommige groenten is dat iets ingewikkelder. Zo moest ik de zaadjes voor de spinazie eerst voorweken en de zaadjes van de sugersnaps vier dagen voorkiemen op een vochtig stuk keukenpapier.

Makkelijk Leven

De app vertelt mij nu elke dag wat er moet gebeuren. Meestal komt het neer op het vochtig houden van de grond, maar door de app weet ik ook wanneer ik voedsel moet toevoegen, kan oogsten enzovoort. Precies wat ik nodig heb. Wellicht haalt het de spanning van tuinieren een beetje weg, maar als ik het eerst wil leren is dit een uitstekende start.

Het bevalt zo goed, dat ik nu zo’n app voor het hele leven zou willen. Soms voelt het namelijk alsof we allemaal maar wat doen. Pas als ons lichaam of brein protesteert passen we ons gedrag aan.

Wat als er een app was die precies wist wat je nodig had op een dag om gezond en succesvol te leven? Een app die zegt wanneer je hoeveel moet drinken en eten, wanneer je moet douchen, werken, sporten en slapen. Die je kunt afstellen door vragen te beantwoorden, zoals of je nog dorst hebt, naar de wc moet en of je spierpijn hebt. Met de groei van gezondheidsmeters in wearables is die functie vast niet ver weg. Laat het Makkelijke Leven maar komen.

