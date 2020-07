Marktplaats kan een lastige plek zijn. Er zijn verschillende types die elk op hun eigen vervelende manier koopjes jagen. Maar er bestaan ook echte Marktplaats-helden.

Ode aan de Marktplaats-helden

Een huis kopen is duur. In ieder geval duurder dan ik had verwacht. Dus om wat extra bestedingsruimte te hebben en de boel tegelijkertijd op te ruimen voordat ik ga verhuizen, ging de afgelopen weken een boel op Marktplaats.

Ik heb in het verleden al veel aan Marktplaats gehad. Zo heb ik mijn huidige en vorige appartement via de app gevonden, gewoon bij particulieren zonder een derde partij. Beide keren waren het topmensen en heb ik goed gewoond. Zelfs mijn hond heb ik via Marktplaats gevonden.

Dingen verkopen is echter een heel ander verhaal, want dan kom je al snel de verschillende types tegen die daar rondstruinen. Zoals de persoon die roept dat ‘ie vandaag nog langskomt, maar consequent veel te laag biedt. Of de persoon die boos wordt als je een uur na een totaal onrealistisch bod nog niet hebt gereageerd.

Geef geld

Toen ik vorig jaar mijn wasmachine probeerde te verkopen, had ik exact hetzelfde. “De wasmachine kost 150 euro en moet tussen 8 en 13 juli worden opgehaald”, stond er in mijn advertentie. Mensen op Marktplaats: Ik geef 75 euro en kom nu ophalen.” Ik verkocht een televisie voor 100 euro. Reactie: “Ik wil het wel kopen voor tachtig euro.” Een minuut later: “??”. Nog een minuut later: “Ik kom om 12:30 ophalen”. Wonderlijk dat hij zonder afspraak en adres een uur later al voor de deur zou staan.

Ik verkocht toen ook mijn gitaar eindelijk. Het was ooit een goed idee om een instrument te kopen om mooie liedjes te spelen en te zingen, maar op een gegeven moment belandde het ding in een hoekje met een enorme lading stof erop. Jij hebt waarschijnlijk ook wel zo’n object in je huis staan. Waarschijnlijk een sportapparaat.

De man die de gitaar kwam kopen, moest natuurlijk wel even het instrument uitproberen. Dat snap ik wel, maar hij ging op mijn bank zitten en heeft zeker een kwartier zitten spelen. Hij had eindelijk een publiek dat geen kant uit kon. Je kan moeilijk uit je eigen woning lopen. Geef gewoon mijn geld en ga weg?

Helden

Gelukkig zijn er ook veel fijne mensen die Marktplaats gebruiken. De helden van Marktplaats zijn hen die de advertentie goed lezen en realistisch bieden. Maar bovenal de personen die een afspraak maken en er exact op de afgesproken tijd zijn. Daar kan ik zo blij van worden. Gewoon naar binnen, geld geven en met je spullen weer naar buiten. Hoe vaak hoor je niet dat mensen veel te laat komen of gewoonweg niet komen opdagen. Hoe onbeschoft ben je dan?

Maar nu heb ik er een hele nieuwe ergernis bij: contant geld. Ik doe al jaren nauwelijks meer iets met munt- en briefgeld en nu in tijden van corona wil ik al helemaal niet andermans spullen aanraken. Waarom doen we dat nog? Het is makkelijker dan ooit om betaalverzoeken te delen en alsnog kiezen we ervoor om gore papiertjes en muntjes uit te wisselen.

“Ik had geen tijd meer om te pinnen, dus ik heb mijn spaarpot leeggehaald”, zei de dame die een paar nepplanten kwam ophalen voordat ze een hand vol met warme munten in mn hand goot. Goor.

Meer columns

