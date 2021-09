Column: Wat als… er een Marktplaats was voor particulieren

De Disney Plus-serie What If..? inspireert mij voor een eigen reeks: Wat als…? apps-editie.

Lees verder na de advertentie.

Wat als… apps-editie

Mijn nieuwe favoriete ding is What If…?. In deze animatieserie wordt er gekeken naar alternatieve tijdlijnen in het Marvel-superheldenuniversum, waarbij er telkens een klein detail is aangepast. Zoals wat als Peggy Carter het Super Serum krijgt? Of wat als T’Challa Star Lord wordt? Deze kleine aanpassingen maken een groot verschil en het inspireert mij om na te denken over andere dingen. Want wat als…

Wat als… er een Marktplaats was voor particulieren?

Iedereen die via Marktplaats dingen verkoopt, loopt tegen typische Marktplaats-problemen aan die ik al uitvoerig heb besproken. Maar iets kopen wekt ook steeds meer irritatie op.

Toen Marktplaats begon (in 1999 alweer), was het plaatsen van advertenties nog gratis. Marktplaats is later overgenomen door eBay en inmiddels word je aan alle kanten verleid om geld uit te geven. Voor het plaatsen van advertenties van dure producten tot het omhoog halen van een oude advertentie.

Prima dat er geld wordt verdiend natuurlijk, maar er zijn grenzen. Zoek je naar een product, dan moet je tegenwoordig eerst door pagina’s aan advertenties van bedrijven spitten, totdat je er achter komt dat er niets in de buurt te vinden is. Wordt het niet weer eens tijd voor een Marktplaats voor particulieren? Het zal vast populair zijn.

Wat als… we series en films met Engelse ondertiteling konden kijken?

Series en films op de verschillende streamingdiensten zijn niet altijd even goed verstaanbaar. Daarom vind ik het prettig om ondertiteling aan te zetten, om zo zeker te weten dat ik niets mis.

Als ik iets in het Engels kijk wil ik ook Engelse ondertiteling, omdat ik graag in de originele taal iets beleef. Bij andere talen die ik niet beheers wil ik ook liever Engels, omdat Nederlandse ondertitelaars vaak gewoonweg niet zo goed zijn en veel steekjes laat vallen. Denk aan d/t-fouten en dubieuze vertalingen van gevoelige woorden.

Maar het komt veel te vaak voor dat je dan alleen kunt kiezen uit Engels met audiodescriptie. Niets maakt een spannende situatie minder spannend dan de tekst [TENSE MUSIC], of een romantische scène minder romantisch dan de beschrijving dat er kusgeluiden te horen zijn. Begrijp mij niet verkeerd: Het is goed en nodig dat ondertiteling met audiodescriptie bestaat voor mensen met een gehoorbeperking, maar geef dan alsjeblieft ook de standaard Engelse ondertiteling als optie.

Wat als… mensen Buienradar leren gebruiken?

Zoals vele anderen, volg ik Buienradar op Twitter. Zodra er iets bijzonders met het weer gebeurt, kom ik daar meestal op deze manier achter. Ook wordt het weer van de komende dag vaak in een tweet samengevat. Handig.

Maar op Twitter zie je ook vaak de tweets waar accounts die je volgt op reageren. Het komt bizar vaak voor dat mensen boos, teleurgesteld en vooral kletsnat naar Buienradar twitteren om te zeggen dat de regenvoorspelling niet klopt, want op de kaart is niets te zien.

Buienradar ziet de bui dan al hangen en moet praktisch elke dag weer geduldig uitleggen dat mensen de precieze 3 uur vooruit in plaats van de onbetrouwbare prognose van 24 uur vooruit moeten gebruiken. Al zegt dat misschien meer over de interface van de app dan over de gebruikers.

Wat zijn jouw ‘Wat als…’? Laat van je horen in de reacties!

Meer columns

Elke zaterdag lees je op Android Planet een nieuwe column. Check ook onze vorige edities.