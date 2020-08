Column: Mediteren via Snapchat is zo gek nog niet

Het is sinds kort mogelijk om te mediteren via Snapchat. Dat lijkt een vreemde match, maar is eigenlijk ontzettend goed.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Mediteren via Snapchat

Bij sociale media moet alles razendsnel. Geen dag is hetzelfde en als je terugkomt van vakantie snap je de helft van de memes en verwijzingen niet meer. Als ik een grappige tweet publiceer die binnen een uurtje niet meerdere likes heeft, dan kan ik het bericht beter weer verwijderen.

Sociale media voor jongeren is nog een stapje erger. Denk aan Snapchat en TikTok. Daarom is het opvallend dat juist Snapchat met een meditatiesectie komt. Mediteren is onderdeel van Snap Minis, een nieuw onderdeel van chat. Dat maakt het een gedeelde ervaring, terwijl meditatie doorgaans juist de ultieme solobezigheid is. Snapt Snapchat het wel?

Ik vind het vreemd hoe weinig er nog aan meditatie wordt gedaan, terwijl we allemaal willen sporten om een mooi en gezond lichaam te krijgen. Mogelijk komt dat door het nog wat zweverige imago van deze praktijk. Mensen zien al snel een soort monnik of guru in kleermakerszit voor zich, die de wereld compleet buitensluit en bezig is met zijn energiestromen of iets dergelijks.

Ademhaling

Maar meditatie is eigenlijk heel nuchter en super nuttig. Daar ben ik zelf pas enkele jaren achter. Eigenlijk is meditatie in de basis niets meer dan de focus leggen op je ademhaling, zodat je hoofd even tot rust komt. Alle gedachten laat je langs waaien. Je komt altijd weer terug bij die ademhaling of een ander focuspunt. Door je hoofd tot rust te brengen, heb je veel meer ruimte om de rest van de dag met je normale bezigheden aan de slag te gaan.

Voor mij is meditatie ook een hele fijne manier om de gedachten te identificeren die vaak terugkeren. Van die dingen die vaak gaan rondwaaien in je hoofd, maar je wanhopig probeert te negeren omdat je met andere dingen bezig bent. Door die gedachten te identificeren, kun je er wat mee doen. Bedenk je eens waarom je die gedachten hebt en of je er een andere draai aan kunt geven, zodat ze niet telkens terugkomen.

Ik zie meditatie als sporten voor je hersenen. Net als mijn lichaam dagelijks te bewegen, probeer ik dagelijks te mediteren. Ook al is het maar voor eventjes. Zodra je sport, merk je dat andere lichamelijke activiteiten door de dag heen soepeler gaan. Met meditatie is dat net zo. Door elke dag even te mediteren, gaat ook de rest waar jij je hoofd voor gebruikt soepeler.

Snapchat

Mediteren is waarschijnlijk niet zo normaal als sporten, omdat het niet met je uiterlijk te maken heeft. Bedrijven kunnen daardoor minder makkelijk op je onzekerheden inspelen. Meditatie is niet sexy te maken.

Zo’n toevoeging op Snapchat voelt aanvankelijk een beetje vreemd, maar kan enorm helpen om mediteren te normaliseren voor jongeren. Het samen mediteren voelt ook tegenstrijdig, maar helpt wellicht ook om het minder zweverig te maken. En na afloop kun je met elkaar praten over hoe je het hebt ervaren.

De meditaties in Snapchat worden gemaakt in samenwerking met Headspace. Ik ben ook begonnen met Headspace als introductie voor meditatie en inmiddels mediteer ik al geruime tijd zonder. Ik zal nooit mensen meditatie opdringen, maar ik wens iedereen de rust die het mij geeft.

Meer columns

Elke zaterdag lees je op Android Planet een nieuwe column. Check ook onze vorige edities.