Column: Kijk op straat eens uit je doppen met je smartphone

Een vakantie met een rolstoel maakt veel duidelijk. Onder andere dat niemand meer uit hun doppen kijkt als ze met een smartphone lopen.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Met smartphone lopen? Kijk uit

De afgelopen weken reed ik samen met mijn vriend in een huurautootje door de heuvels van Ierland. Een prachtig land, met waanzinnige natuur, leuke stadjes, heerlijke Guinness en uitzonderlijk vriendelijke mensen. Behalve als je op straat loopt.

Mijn vriend zit in een rolstoel. In Nederland heeft hij er eentje die hij zelf bestuurt en je van verre hoort aankomen, maar op reis gaat een normale rolstoel mee die geduwd moet worden. Geen probleem natuurlijk, behalve als er mensen in de weg lopen.

Het viel mij nu pas op hoeveel mensen verzonken zijn in hun smartphonescherm en daardoor niet opletten waar ze lopen. In steden liepen er op elke straat meerdere mensen ons tegemoet en botsten bijna tegen ons op, omdat ze zo nodig hun berichtjes of sociale media moesten lezen – of soms zelfs filmpjes aan het kijken waren.

Digitaal welzijn

Google heeft het afgelopen jaar ‘Digitaal welzijn’ op Android uitgebreid met een waarschuwing, die je krijgt te zien als je buiten loopt en naar je telefoon kijkt. Dat lijkt overdreven, want iedereen loopt wel eens buiten met hun smartphone. Toch kan het heel gevaarlijk zijn.

Als je wandelt terwijl je naar een schermpje kijkt, ga je er vanuit dat het verkeer om je heen zich op een voorspelbare manier gedraagt en dat mensen zich aan jou aanpassen. Dat is natuurlijk niet altijd zo. Een auto kan uit de bocht vliegen, een fietser kan zich vergissen en er kan iemand met een rolstoel voor je neus staan, die niet even om je heen kan vanwege een stoeprand of een kuil.

Ik ben zelf ook absoluut schuldig aan ik dit gedrag. Ik wil dus ook niet wijzen naar anderen omdat ze het niet goed doen, maar het is wel iets waar we allemaal wat meer bewust over moeten worden. Voor ons was dit nu even een tijdelijke ergernis, maar zoveel mensen moeten hier dagelijks mee dealen.

Als je alleen een stukje wereld boven je smartphonescherm ziet, valt het niet op als een tegenligger lager zit dan je verwacht.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ryanair

Wat ik ook niet had verwacht, is hoe sommige vliegtuigmaatschappijen omgaan met mensen met een beperking. Ja, je mag die verschrikkelijk lange rijen voor de security meestal overslaan en direct gecontroleerd worden. Ik zal niet doen alsof dat niet fijn is. Maar na die check? Dan moet je maar hopen dat je mee mag.

Meestal mogen mensen met een beperking als eerste in het vliegtuig, maar niet bij budgetmaatschappij Ryanair. Op de heenweg zat de gate op Schiphol in een verlaten gang zonder medewerkers. De vlucht ging boarden en iedereen liep de trap af, terwijl een andere vrouw die ook assistentie nodig had vertelde hoe ze weken eerder was behandeld.

Ze was zeker vijf uur van te voren op het vliegveld, maar omdat niemand kwam helpen, werd ze op het laatste moment voor de deur van het vliegtuig door Ryanair geweigerd. Voor ons kwam er last minute toch nog iemand om de lift te openen en konden we als allerlaatste het vliegtuig in.

Op de terugvlucht stonden er wel meiden klaar, die stelden dat er echt een busje zou aankomen om ons naar het vliegtuig te helpen. Ondertussen was iedereen al geboard en gingen de deuren dicht. Als we niet zelf hadden aangedrongen dat we echt mee moesten en uiteindelijk maar zelf de trap van het vliegtuig op geklommen zijn, met de hoop dat de rolstoel in het ruim meeging, waren we zo achtergelaten.

Menig rolstoelgebruiker is het vast gewend om zo behandeld te worden, als ze reizen of op straat lopen. Maar laten we het niet normaal maken.

Meer columns

Elke week lees je op Android Planet een nieuwe column. Check ook onze vorige edities.