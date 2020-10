Column: Tech moet mindfulness uit de zweverigheid halen

De term mindfulness klinkt heel zweverig, maar nu gaat tech zich er ook mee bezighouden. En dat is hoog tijd.

Mindfulness bereikt tech

Via wearables wordt mijn gezondheid tot op de kleinste details bijgehouden. Als ik wil, kan ik precies zien of ik op een dag te weinig bewogen heb en hoe slecht ik heb geslapen. Het zuurstofgehalte in m’n bloed wordt gemeten, mijn hartslag wordt gecontroleerd op onregelmatigheden en als ik een beetje moeite doe, weet mijn telefoon ook of ik wel genoeg water drink. Handig, maar tot nu toe hielden fabrikanten zich opvallend afzijdig van een zeer belangrijk onderdeel van de gezondheid: mentale gezondheid.

Ik ben bezig met het testen van de nieuwe Fitbit Sense. Dit is de eerste fitnesstracker op de markt die zich specifiek richt op stress. Afgezien van de standaard gezondheidsmetingen, heeft dit horloge een EDA-scan voor het meten van je stress via de zweetklieren in je handpalm. Ga je naar de EDA-scan toe op het horloge, dan kom je al snel het woord ‘mindfulness’ tegen.

Ik heb altijd een beetje de kriebels gekregen van het woord mindfulness. Aan de ene kant omdat het super geitenwollensok zweverig voelt. Aan de andere kant ook omdat het als een geïmporteerd woord lijkt om vooral dingen aan drukke mensen te verkopen, zoals cursussen en de Happinez.

Onhandige term

Maar mindfulness is gewoonweg een onhandige Engelse term voor iets heel concreets. Namelijk dat je meer bezig bent met het nu dan met de toekomst, je gedachten of je emoties. Natuurlijk kan het heel zweverig. Ik heb afgelopen vakantie een flink boek over mindfulness gelezen, waarin de training onder andere bestond uit het minuten lang ervaren van een muntje of het jezelf tot een berg visualiseren. Maar er is veel meer.

Iets wat ik bij mijzelf duidelijk merkte, is dat ik altijd bezig ben met het volgende. Als de hond niet opschiet buiten word ik geïrriteerd omdat ik verder wil met het schrijven van mijn artikel. Het koken moet snel, want ik wil door met eten en wat er daarna komt. Douchen moet snel, want dan kan ik eerder in bed liggen. Dat houdt nooit op. Sterker nog, ik maak mij al druk over mogelijke problemen rond mijn volgende taken terwijl die waarschijnlijk helemaal niet zullen voorkomen. Wat kost dat veel energie.

Door het lopen met de hond, koken, douchen en al het andere te zien als het enige wat er op dat moment toe doet (omdat de toekomst helemaal niet bestaat) scheelt dat een hoop stress. Het hier en nu is het belangrijkst. En als je wil kun je via mindfulness bijvoorbeeld ook beter omgaan met emoties, door dingen die je ervaart en voelt gewoonweg te accepteren zoals ze zijn.

Tech

Toch wordt het nu stiekem een beetje zweverig, en daar kan tech nou net mee helpen. De manier waarop Fitbit dat met de Sense doet is nog een beetje twijfelachtig. De scan wordt matig uitgelegd, is onhandig in gebruik en met de resultaten kun je niet zoveel. De geleide meditaties die je via de Fitbit-app kunt doen om te leren meer in het hier en nu te zijn, zijn wel heel aardig.

Maar het is een begin. Het is hopelijk de start van meer middelen om naast onze lichamelijke gezondheid ook onze mentale gezondheid bij te houden. Zodat we straks vroegtijdig signalen krijgen over stress, maar wellicht ook angst of depressie. Ook al zorgt dit alleen maar voor wat extra aandacht over onze geestelijke gezondheid, dan zie ik dat al als winst.

