Column: Een smartphone-evenement, in deze pandemie?!

Het Mobile World Congress wil over drie maanden weer openen voor 50.000 bezoekers, terwijl de coronacrisis nog volop gaande is.

Mobile World Congress in tijdens van corona

Of je jezelf nou aan de coronamaatregelen houdt of wat meer egoïstisch bent ingesteld: we snakken allemaal naar een tijd dat we weer naar evenementen kunnen. Voorzichtig wordt al wat geprobeerd. In de Ziggo Dome was er afgelopen week een dance-event, met bezoekersbubbels, sneltests en mondkapjes. Dit weekend vindt er een dancefestival in Biddinghuizen plaats met mondkapjes, een test vooraf en temperatuurmetingen.

Het is een hoopvolle start. Zeker in de buitenlucht moet er toch wel het een en ander mogelijk zijn. Demissionair minister Hugo de Jonge verwacht in april daarnaast ‘prikevents’ te kunnen houden. Iets minder spannend, want de bedoeling is dat mensen dan massaal vaccinaties worden gegeven. Maar doe een muziekje aan, schenk een wijntje in en ook dat kan gezellig worden.

Het Mobile World Congress heeft nu alleen wel erg ambitieuze plannen. Het smartphone-evenement wil komende juni 50.000 mensen van over de hele wereld verwelkomen in Fira de Barcelona. Veel te vroeg als je het mij vraagt.

MWC

Als je Android Planet volgt heb je Mobile World Congress, afgekort tot MWC, ongetwijfeld wel eens langs zien komen. Sinds 1987 vindt deze beurs plaats, met de nieuwste ontwikkelingen rond smartphones. Of toen waren het natuurlijk nog gewoon mobiele telefoons.

Jaarlijks is MWC één van de belangrijkste momenten voor een website over smartphones, omdat verschillende fabrikanten aankondigingen doen. In het verleden werden hier bijvoorbeeld de Samsung Galaxy S6, Galaxy S7 Edge, LG G5, Huawei Mate X en Sony Xperia 1 onthuld.

Zelf ben ik nooit fysiek op het Mobile World Congress geweest, maar wel bij vergelijkbare beurzen als pers. Als ik daar aan terugdenk, is zo’n beurs wel het laatste waar ik wil zijn tijdens deze pandemie. Je rent constant van de ene naar de andere plek, raakt talloze producten aan om te testen, ontmoet allerlei mensen en je moet jezelf vaak door een menigte werken om je volgende afspraak te halen.

Te hoog risico

MWC heeft wel een plan met testen en social distancing, maar hoe realistisch is dat? Zo moeten bezoekers voordat ze in het vliegtuig stappen een negatieve test laten zien en vervolgens elke 72 uur een test laten uitvoeren. Maar met al dat gereis van mensen over de hele wereld, is er alsnog een veel te groot risico dat mensen elkaar besmetten.

Ericsson en Nokia hebben al laten weten het daarom niet verantwoord te vinden om mee te doen aan MWC 2021. Ik hoop dat meer bedrijven volgen, want dit is absoluut niet het moment voor een smartphonebeurs.

Volgens de Spaanse krant El Espanol twijfelen meer fabrikanten over hun deelname. De beurs weer annuleren zou volgens de krant mogelijk wel betekenen dat de telecombeurs ten einde komt. Of is de organisatie gewoon bang dat de smartphonefabrikanten erachter komen dat ze door succesvolle digitale events MWC helemaal niet meer nodig hebben?

