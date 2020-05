Column: Soms moet je gewoon je mond houden op sociale media

Veel mensen lijken te denken dat wat ze via sociale media naar beroemdheden sturen niet telt, maar misschien moet je gewoon je mond eens houden.

Houd je mond eens

(Trigger waarschuwing: in deze column wordt zelfmoord besproken)

Terrace House is één van mijn favoriete Netflix-series. Het gaat over Japanse jongeren die met elkaar in een mooi huis wonen. Ze gaan gewoon naar hun werk, maar zijn ook op zoek naar zichzelf en de liefde. Het is één van de meest lieve en onschuldige realityseries ooit.

Dat zie je echter niet terug bij alle fans. Als deze kijkers iemand in het programma niet mogen, dan laten ze dat weten. Niet enkel op hun eigen sociale media, maar vaak ook door berichten direct naar die persoon te sturen.

De deelnemers van Terrace House zijn namelijk zeer actief op sociale media en dolblij met de aandacht die ze krijgen door het programma. Vaak worden ze zelfs onderdeel van de serie om hun carrière een duwtje in de goede richting te geven. Daarmee zetten ze echter ook de poort open voor een hoop haat.

Kostuumincident

Het nieuwste seizoen van Terrace House had Hana Kimura als één van de bewoners: een jonge, vrolijke worstelaar met roze haar. In de serie (pas op: kleine spoiler), wordt Hana boos op haar medebewoners als één van hen per ongeluk haar geliefde kostuum wast. Het worstelkostuum krimpt en is niet meer te dragen. Deze gebeurtenis staat bekend als ‘The Costume Incident’.

Menig kijker vond de reactie van Hana onrechtvaardig en liet dat dus weten. Nu mensen zoveel mogelijk tussen zitten tijdens de coronacrisis, komen al die berichten ongefilterd de hele dag door binnen. Hana liet via Twitter weten het moeilijk te hebben met de honderden meningen die ze elke dag voorgeschoteld kreeg. Ze bood zelfs haar excuses aan dat ze zo zwak was. Nu blijkt dat ze vlak na dat bericht zelfmoord heeft gepleegd.

Cyberpesten

Kritiek kan flink aankomen. Je kan nog honderden positieve berichten krijgen over iets dat je hebt gedaan. Dat ene hatelijke bericht blijft hangen. Die ken je dagen later nog. Die kun je misschien zelfs een jaar later nog herinneren. Moet je nagaan hoe het is als je elke dag honderden van dat soort berichten krijgt.

Er wordt wel eens een grapje van gemaakt. Een bekende tweet van ‘Tyler, The Creator’ (met meer dan acht miljoen volgers) klinkt: ‘How The Fuck is Cyber Bullying Real Hahahaha”, “Just Walk Away From the Screen” en “Close Your Eyes Haha”. Deze tweet wordt vaak aangehaald als het over cyberpesten gaat. Alsof het niet echt is.

Daarnaast lijken veel mensen te denken dat mensen op televisie plots geen gevoelens meer hebben. Dat het puur entertainmentproducten zijn geworden die de haat moeten slikken omdat het erbij hoort.

Het is natuurlijk geen toeval dat veel van de haat richting beroemdheden naar vrouwen wordt gestuurd. Voornamelijk jonge actrices zijn het slachtoffer van complete haatcampagnes. Die kunnen dan niets anders dan hun sociale media verwijderen. Laten we het daarom eens omdraaien. De volgende keer als je een hatelijk bericht naar een bekend persoon wil sturen, wis je eerst je eigen account.

Worstel je zelf met suïcidale gevoelens? Praat er met iemand over. Bel 0900-0113 of start een chat via de 113-website.

