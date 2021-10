Column: Een nieuwe naam gaat Facebook helaas helpen

Facebook heeft een nieuwe naam. Dat verandert niet veel in hoe wij het bedrijf zien, maar waarschijnlijk wel in hoe er naar zijn apps wordt gekeken.

Naamsverandering Facebook

Facebook heeft zijn naam veranderd. Logisch, want er hangen nog maar weinig positieve associaties aan ‘Facebook’ vast. De afgelopen weken lekt er steeds meer informatie over de verschrikkingen die er binnen het bedrijf plaatsvinden, dat bovenop de al grote hoop ellende belandt van eerdere schandalen.

Facebook heeft een imagoprobleem en wil zich met de naam Meta losweken van het idee dat het bedrijf alleen een beroerd sociaal netwerk is. Meta is ook WhatsApp, Instagram, Oculus en straks de metaverse.

Alphabet

Mijn eerste reactie was: dat gaat nooit werken. Neem bijvoorbeeld Google, wiens moederbedrijf sinds jaren Alphabet heet. Letterlijk niemand heeft het over Alphabet, want iedereen praat over Google. Het bedrijf achter Snapchat werd later hernoemd naar Snap Inc, maar iedereen heeft het nog over Snapchat.

Meta lijkt wanhopig; dat blijkt uit alle acties nu. Het bedrijf wil Instagram veranderen in een video-app, om jongeren te winnen die nu bij TikTok in plaats van Facebook zitten. Het bedrijf zet hoog in op hun metaverse, een gedeelde virtuele wereld waar je via virtual reality of augmented reality in terecht komt. Deels om Fortnite en maker Epic Games voor te zijn, die nu al hoge ogen scoort met concerten in hun gamewereld.

Facebook ziet het veranderen van zijn naam als een manier om met een schone lei die nieuwe gedeelde wereld te starten. Daar trapt natuurlijk niemand in. De oplossing is niet een nieuwe naam, maar het concreet oplossen van problemen. Bijvoorbeeld de privacy van gebruikers waarborgen zoals Google en Apple wel kunnen. Bijvoorbeeld werk maken om de mentale gezondheid van jonge gebruikers te beschermen.

WhatsApp

Maar toch ben ik bang dat de naamsverandering meer doet dat velen denken. Neem WhatsApp, de meest gebruikte berichten-app van Nederland. Hoeveel procent van de gebruikers zou daadwerkelijk weten dat de app van Facebook is? En het is dat je nu verplicht een Facebook-account moet gebruiken met Oculus, maar hoeveel mensen weten daadwerkelijk dat die vr-brillen vol camera’s van Facebook komen?

Doe je een beetje onderzoek, dan kom je er al snel achter hoe de vork in de steel zit. Dan kom je die naam ‘Facebook’ tegen en is het duidelijk. Maar straks staat er ‘Meta’, heb je geen Facebook-account meer nodig om die diensten te gebruiken en krijg je veel meer mensen die de connectie met Facebook nooit zullen zien.

Waarom zou je argwanend zijn als je in de beschrijving leest dat de app of dienst niet van het kwaadaardige ‘Facebook’ is? Zet er gewoon Meta voor.

