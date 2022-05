Column: Zou je gratis data nemen in ruil voor reclame?

Netflix komt met een goedkoper abonnement inclusief reclames. Zodra dat abonnement er is, sta je voor een belangrijke keuze.

Reclame en gratis data

Hoewel we steeds minder reguliere televisie kijken met verplichte reclameblokken, keert de reclame terug in onze streamingdiensten. Soms kunnen we diensten betalen om minder reclame te hoeven zien. YouTube Premium is daar het ultieme voorbeeld van. Je kunt het gratis gebruiken met regelmatig onderbrekende reclames, maar als je maandelijks betaalt verdwijnen die volledig.

Maar het gaat ook steeds vaker de andere kant op: minder betalen terwijl je juist meer reclame te zien krijgt. Het is de nieuwste optie die Netflix onderzoekt en mogelijk eind dit jaar al introduceert. Niet zo gek, gezien de prijzen voor Netflix erg hoog zijn en steeds meer mensen vertrekken. Er zijn te veel goede alternatieven.

Disney Plus heeft ook plannen om een abonnement met advertenties te lanceren. In de Verenigde Staten kan dit al met HBO Max, Hulu en andere streamingdiensten. Amazon Prime Video doet het al een beetje in Nederland. Tussen de afleveringen door word je lastig gevallen met trailers voor andere series.

Gratis data

Maar reclame-abonnementen zullen ook op andere plekken opduiken. Denk aan een gratis telefoonabonnement in ruil voor advertenties op je smartphone. Die reclames zijn veel waard voor adverteerders, omdat je wel moet kijken. Het Amerikaanse Moolah Mobile plaatst advertenties op het thuisscherm van Android-toestellen, in ruil daarvoor kun je bijvoorbeeld belminuten kopen.

In Nederland zijn er ook pogingen gedaan. Zo zou in 2015 FreedomPop naar ons land komen met gratis 200 belminuten, 500 sms’jes en 500MB aan data, mits je advertenties kijkt. Dat is toen niet gelukt, maar inmiddels is de technologie verder gevorderd en raken mensen ook steeds meer gewend aan advertenties wegtikken voordat ze verder mogen.

Als je wel eens een smartphonegame speelt ben je bekend met het concept. Je downloadt de game gratis, maar moet telkens een veel te klein kruisje vinden om de advertentie weg te tikken. Pas dan mag je verder. Stel je voor dat je dit krijgt met alles wat je op je smartphone doet. Bijvoorbeeld een reclame kijken voordat je een WhatsApp-berichtje mag lezen. Zou je dat willen als je geen abonnement hoeft te betalen?

Klein budget

Voor mensen met een klein budget zijn goedkope of zelfs gratis abonnementen in combinatie met advertenties een no brainer. Je kunt dan dezelfde content bekijken als de rest en dus gewoon meedoen. De lastige keuze is vooral voor hen die het wel kan betalen, maar het misschien wat teveel vindt.

Het is goed om je bewust te zijn over waar je dan eigenlijk mee betaalt. Advertenties gaan namelijk niet alleen om het direct verkopen van producten. Het is niet zo dat als jij een advertentie ziet en niet meteen op de koopknop drukt, dat je dan ‘gewonnen’ hebt.

Advertenties kruipen in je onderbewuste om je gedrag te veranderen, zonder dat je weet op welke manier. Het is niet voor niets dat advertenties zo’n grote rol spelen in dystopische sciencefiction. Het lijkt mij verstandig om dat in het achterhoofd te houden als je binnenkort voor de keuze staat om een goedkoper Netflix-abonnement te nemen.

