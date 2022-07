Column: Ik wil gewoon screenshots van Netflix maken

Maak je een screenshot op je smartphone terwijl je Netflix, Disney Plus of een andere streamingdienst kijkt, dan krijg je een notificatie of een zwart plaatje. Zonde, want zo missen deze streamingdiensten een hoop gratis aandacht.

Laat mij gewoon een Netflix-screenshot maken

De kans is groot dat je dit weekend lekker de laatste afleveringen van Stranger Things gaat kijken. Ik in ieder geval wel. Als grote fan heb je ze mogelijk gisteren al gezien, maar je moet er maar net de tijd voor hebben. Wie heeft er bedacht dat twee afleveringen in totaal vier uur mogen duren?

Kijk je op je smartphone en wil je een screenshot maken en delen op sociale media of met je vrienden, dan gebeurt er iets vreemds: de screenshot is helemaal zwart of je krijgt een melding: ”Het maken van screenshots wordt niet toegestaan door de app of je organisatie”.

Dat komt niet doordat de Upside Down dwars zit. Netflix, maar onder andere ook Disney Plus, heeft een beveiliging waardoor je geen screenshots kunt maken. Je moet dan speciale programma’s voor je pc hebben om dat wel kunnen doen. Op je smartphone kun je helemaal niets.

Viral gaan

Tegenwoordig ben je als merk pas een succes als je viral gaat op sociale media. Neem de muziekindustrie. Artiesten moeten succesvolle filmpjes voor TikTok maken, voordat hun nieuwe muziek wordt uitgebracht. De nummers die ze maken zijn vaak korter dan vroeger, zodat ze succesvol gebruikt kunnen worden op TikTok.

Maar ook voor streamingdiensten is deze aandacht essentieel. Neem Stranger Things. In het nieuwste seizoen werd op een hele toffe manier het oude nummer Running Up That Hill van Kate Bush gebruikt. Dit liedje werd massaal opgepakt op sociale media, waardoor het nu plots weer in de hitlijsten staat. Netflix surft mee op deze golf van aandacht en Kate Bush loopt binnen met een liedje dat ze dertig jaar geleden heeft gemaakt.

Gek genoeg gaat het met het delen van afbeeldingen veel moeilijker, want dat wordt veel beter beschermd. De diensten kiezen zelf voorzichtig welke plaatjes beschikbaar worden gemaakt. Maar hoe erg je als socialmediamanager ook je best doet: je gaat niet viral met een eigen gemaakte meme. Leuke gifs, reactieplaatjes en meer moeten fans zelf kunnen maken.

Piraten

Mensen screenshots laten maken en laten delen is letterlijk gratis aandacht. Want wat gebeurt er nu als iemand iets wil delen die niet de technische kennis heeft om met een omweg een screenshot te maken? Spuuglelijke foto’s van televisies. Dat is niet erg goede reclame voor je streamingdienst.

De manier waarop The Office nog steeds in onze cultuur leeft, is door de talloze memes en reactiegifs. Ook The Simpsons zou niet nog zo’n grote rol in onze cultuur spelen, als die memes niet bestonden.

De reden voor deze beveiliging is natuurlijk dat Netflix niet wil dat je een serie of film volledig ript en online aanbiedt. Dat je geen screenshots kunt maken is vooral een vervelende bijkomstigheid. Maar ik durf wel te stellen dat de aandacht die je mist door dit niet mogelijk te maken, groter is dan de schade als je mensen het wel laat doen. Zeker omdat diegenen die je content willen rippen, daar toch wel de software voor hebben.

