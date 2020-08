Column: Niets zegt jarig zijn als een felicitatie van de MediaMarkt Club

Ben je jarig, dan staan alle bedrijven waar je ooit contact mee hebt gehad klaar om je te feliciteren. Net zo gemeend als de verjaardagswensen van vage kennissen via Facebook.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gefeliciteerd van de MediaMarkt Club

Jarig worden was vroeger één van de beste momenten van het jaar. Een verjaardag is magisch, omdat het even helemaal om jou draait. De cadeautjes zijn natuurlijk ook leuk. De dag ervoor was dan een van de zeldzame momenten dat je juist vroeger naar bed wilde, alsof je de verjaardag dichterbij kon brengen.

Inmiddels is die magie wel voorbij. Een verjaardag is vooral een extra herinnering dat je ouder wordt. De spanning maakt plaats voor gedoe omdat je nu verantwoordelijk bent om zelf de slingers op te hangen.

Word je wakker op je verjaardag en ligt er verder niemand in je bed, dan is de kans groot dat je even op je smartphone kijkt of iemand je al heeft gefeliciteerd. Om toch een beetje dat ouderwetse jarige gevoel terug te krijgen. Maar als je zo vroeg wakker bent als ik, dan moet je het doen met een automatisch gestuurde mail van de MediaMarkt Club.

Hoera!

Ik weet niet eens meer waarom ik lid ben van de MediaMarkt Club. Mogelijk omdat ik in 2016 een koffiezetapparaat in de winkel heb gekocht. Dat schept natuurlijk wel een band. Dan snap ik dat de MediaMarkt met grote letters mijn naam op de verjaardagskalender in het toilet van de kantine heeft geschreven.

Natuurlijk is deze geveinsde interesse enkel een poging om je te verleiden een aankoop te doen via een cadeautje van vijf euro. Dat cadeautje kun je alleen gebruiken als je voor een minimaal bedrag bestelt.

Ook de Otto, waar ik vorig jaar een stopzuiger heb gekocht, kon het niet laten om mij een verjaardagswens te sturen. “Ontdek je verjaardagscadeau van OTTO!”, kopt de email enthousiast. Wat denk je? Korting als je voor minimaal vijftig euro spullen koopt. Meid, dat had je echt niet hoeven doen.

Facebook

Deze e-mails zijn net iets minder erg dan de standaard berichtjes van vage kennissen op Facebook. Want ben je eenmaal klaar met de bedrijven, dan kun je daar de felicitaties lezen die mensen, die om onverklaarbare redenen nog op Facebook zitten, sturen naar iedereen die jarig is. Elk jaar weer hetzelfde bericht. Alsof ze staan ingepland.

Toegegeven. ik heb één kortingscode toch gebruikt. Dat kan ook niet anders als de webwinkel zijn e-mail begint met de spetterende woorden: “Erwin, je bent vandaag jarig”. Daar is geen speld tussen te krijgen

Meer columns

Elke zaterdag lees je op Android Planet een nieuwe column. Check ook onze vorige edities.