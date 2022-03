Column: Je smartphone is een open raam naar een wereld vol verschrikkingen

Als er iets aan de hand is in de wereld, komt dat nieuws de hele dag door via je smartphone binnen. Of je dat nou wil of niet.

Constant nieuws op je smartphone

Als er geschiedenis plaatsvindt voelt het raar om gewoon met je leven door te gaan. Er vinden afschuwelijke dingen in Oekraïne plaats, mensen lijden en ik ga achter de computer zitten om te schrijven over gadgets. Toch lijkt het mij niet gezond om constant met het nieuws bezig te zijn, hoe erg onze smartphones dat ook willen.

Nieuws speelde vroeger altijd al een belangrijke rol in ons huis. Het eerste wat mijn moeder ‘s ochtends deed, was de ochtendkrant uit de brievenbus pakken zodat mijn vader die voor het werk nog door kon bladeren. ‘s Middags kwam de volgende krant binnen, zodat hij na het werk weer verder kon lezen. En uiteraard was het achtuurjournaal vaste prik.

Dat is al veel nieuws, maar sindsdien is het alleen maar makkelijker geworden om nieuws tot je te krijgen. Mijn vader heeft nooit een smartphone gehad, maar als dat wel zo was zat hij vast de hele dag door het nieuws te lezen.

Sociale media

Nieuws-apps sturen je notificaties zodat je direct weet als er iets gebeurd. Op sociale media stromen de foto’s, video’s en andere berichten vervolgens onophoudelijk door, en de volgende dag wordt alles weer netjes samengevat in een podcast die automatisch op je telefoon wordt gedownload.

Voornamelijk sociale media is gevaarlijk. Men lijkt zich massaal geen houding meer te weten. Die stroom informatie bestaat, dus moet men er iets mee doen. Met meningen die niets toevoegen, acties zoals het veranderen van een profielfoto en vooral van alles retweeten zonder erbij na te denken.

De vrije nieuwsstroom op sociale media is goed, want het is belangrijk dat mensen informatie kunnen delen over wat er echt gebeurt. In het geval van deze oorlog is het bijvoorbeeld belangrijk om te laten zien dat wat Rusland communiceert niet waar is. Maar de gemiddelde gebruiker kan het onderscheid tussen echt en desinformatie helemaal niet maken.

Ongezond

Die oneindige nieuwsstroom vol echte en neppe beelden is er elke keer als jij je smartphone erbij pakt. Zit je even op de wc, dan heb je het voordat je er erg in hebt al meerdere video’s gezien uit Oekraïne.

Wij krijgen meer mee in een dag, dan mensen vroeger in hun hele leven. Dat kunnen we helemaal niet verwerken, laat staan dat we bij elke video of foto er achter kunnen komen of het echt is of niet.

Het is goed om geïnformeerd te blijven, maar dat hoeft niet ten koste te gaan van je mentale gezondheid. De smartphone is als een open raam naar een wereld vol verschrikkingen. Je helpt jezelf en anderen er niet mee als je dat raam de hele dag door open laat staan.

