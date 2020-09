Al die notificaties de hele dag door nemen we voor lief. Je wil toch niets missen? Totdat je plots weken lang zonder zit.

Notificaties uit Frankrijk

Ik ben vele jaren niet op vakantie gegaan, omdat ik het om financiële en tal van andere redenen niet zag zitten. De afgelopen weken is het er eindelijk toch van gekomen. Ik ben twee weken naar Frankrijk geweest en dat was zalig. In tegenstelling tot de stressvolle familievakanties van vroeger stonden deze weken compleet in het teken van rust en ontspanning.

Mijn vriend en ik zaten in een afgelegen huisje waar zelfs mobiel signaal moeilijk kon komen. Alleen buiten bij het hek was met goede wind een klein zuchtje 3G te vinden. Voor iemand die zo online is als ik vraagt dat enige gewenning. Maar wat een rust geeft het als je niet constant je telefoon kunt checken. De hele dag niet afgeleid worden door notificaties voelt als een verademing.

Natuurlijk hebben we ook van alles ondernomen, maar enkel als we er zin in hadden. Op één van de meer actieve dagen maakten we een wandeling in de nabijgelegen stad. Daarna reden we met de auto naar een waanzinnig uitkijkpunt, om na afloop vermoeid op een terras neer te ploffen voor wat drinken (lees: wijn) en eten (lees: kaas).

Google Translate

Die rust werd snel verstoord, maar niet door een notificatie. Als je namelijk met een schattig hondje naar buiten gaat, dan heeft plots iedereen aandacht voor je. Dat geldt ook als je op vakantie bent. Een Franse dame begon mijn hond te aaien en met ons te praten. Met Google Translate erbij konden we een beetje meepraten over het ras van de hond en of hij geen water nodig had.

Op een gegeven moment was de vrouw verdwenen en hadden we weer rust, maar niet veel later kwam ze naast ons zitten. Ze stak een sigaret op terwijl de ober een koffie neerzette. Alle ‘social distancing’-regels negerend begon ze verder vragen te stellen. Het was een beetje vreemd en ongemakkelijk, maar natuurlijk ook erg Frans.

Toen ze erachter kwam dat wij een relatie hadden, haalde ze een telefoon tevoorschijn. Na wat scrollen liet ze een reeks foto’s zien van haar dochter, die een jaar geleden is getrouwd met een andere vrouw. Ze werd er emotioneel van en noemde ons knap en schattig. Nou vooruit dan maar.

Hoe kom je er vanaf

Maar toen werd het nog ongemakkelijker. Ze ging maar niet weg. Wij kregen ondertussen flinke trek, maar hadden absoluut geen zin om de hele avond met deze onbekende vrouw, die ondertussen steeds dichterbij kwam en ons aanraakte, te besteden. Daarom betaalden we en gingen we weg. De vrouw rekende echter ook snel af en kwam met ons mee. Merde!

Van sommige dingen kom je moeilijk af, zoals Franse dames die je achtervolgen (het was niet de enige keer deze vakantie), belastingen of het coronavirus. Maar deze vakantie heb ik wel geleerd dat ik best met minder notificaties kan. Bij veel apps waar je dagelijks talloze berichten van krijgt, mis je meestal niets als je één of twee keer per dag even de app opent om te zien of wat er wat nieuws is.

Die vrouw had uiteindelijk door dat we liever zonder haar door wilde gaan en liep de andere kant op. Notificaties verdwijnen niet zo makkelijk, daar moet je toch echt zelf wat aan doen.

