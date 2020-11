Column: Nu in de aanbieding: twee ons cringe op TikTok

Bijna elk bedrijf wil iets met TikTok doen en supermarkten denken het ideale ingrediënt te hebben om daarmee te slagen: generatie z.

Supermarkten op TikTok

Veel bedrijven willen graag iets met TikTok. Ze weten dat daar een jonge doelgroep te vinden is, die ze via andere plekken niet kunnen bereiken. Ze weten ook dat ze die jonge doelgroep nodig hebben voor de toekomst van het bedrijf. Dus de optelsom lijkt duidelijk. Er is alleen een groot probleem: als je te oud bent hoor je niet op TikTok.

Vooruit, dat is niet helemaal waar. Er zijn ouderen die het heel goed doen op de app. Maar dan moet je of een ‘daddy’, een moeder met zelfspot of een aandoenlijke opa die dansjes doet zijn.

TikTok is geen plek waar je dingen plaatst die je ook op andere sociale media zet. Dat werkt niet. TikTok is een heel eigen wereld, waar je speciaal filmpjes voor moet maken gericht op jongeren. Doe je dat als een oudere generatie, dan wordt het al snel heel erg ongemakkelijk. Als je teveel je best doet om hip te zijn, dan trapt de jongere generatie daar niet in.

Nederlandse filmpjes

Supermarkten denken de oplossing te hebben. Ze hebben ‘generatie z’ in dienst als hardwerkende vakkenvullers en kassamedewerkers. Naast dat deze jongeren de afgelopen periode moesten omgaan met alle mensen die zich niet aan de coronamaatregelen hielden, worden ze ook nog eens voor de smartphonecamera gesleept om iets met TikTok te doen.

Zit je in Nederland op TikTok, dan probeert de app constant Nederlandse filmpjes aan je op te dringen. Dan kom je vanzelf ook deze supermarkten tegen. Elke lokale Albert Heijn heeft inmiddels getoond hoe ze nu nieuwe kleding dragen, en lokale afdelingen van de Jumbo en Plus doen op hun eigen manier mee.

Sommige supermarkten hebben door hoe ze op een slimme manier TikTok kunnen inzetten, maar anderen slaan de plank keihard mis. En als je dan door de ongemakkelijkheid te verbaasd bent om verder te swipen, denkt TikTok dat je het leuk vindt en krijg je alleen maar meer van deze filmpjes voorgeschoteld.

WAP

Het probleem is dat de leiders van deze supermarkten een denkfout maken. De jeugd die er is zetten ze voor de camera en niet achter de camera. Deze jonge, creatieve zielen moeten lijdzaam toekijken hoe de oudere generatie aan de knoppen zit en probeert filmpjes te bewerken.

Nu kan ik de filmpjes natuurlijk beschrijven tot in de kleinste ongemakkelijke details, maar zoals het bekende gezegde klinkt: een tiktok zegt meer dan duizend snapchats. Dus kijk zelf maar eens.

Mijn tip: zet de jongeren zelf aan de slag. Zolang ze weg blijven van WAP-dansjes op de groente-afdeling moet dat vast goed gaan. Op TikTok laten ze in ieder geval zien op hun eigen manier veel leukere filmpjes te maken.

Meer columns

