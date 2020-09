Voor liefhebbers van nieuwe apparaten is er een hoop te genieten deze maand, maar Facebook maakt het wel heel lastig om enthousiast te worden van de Oculus Quest 2.

Facebook en de Oculus Quest 2

Het is een toffe tijd als je naast Android-smartphones ook enthousiast wordt van andere nieuwe apparaten. Voornamelijk als je van games houdt. Hoewel de grote game-evenementen door corona niet zijn doorgegaan, liggen de nieuwe spelcomputers later dit jaar wel gewoon in de winkels.

Microsoft en Sony hebben elkaar lang in gijzeling gehouden, omdat ze niet als eerste de prijs van hun console wilden publiceren. Uiteindelijk had Microsoft toch de primeur door een lek. Deze week was Sony ook aan de beurt met de nieuwe PlayStation 5.

Mijn vrienden hebben alvast massaal een PlayStation 5 besteld. Soms meerdere, om maar zeker te zijn dat ze de console op de eerste dag hebben. Daar doe ik nog even niet aan mee. Een uitbreiding van een (toffe) Spider-Man game die je ook op de PlayStation 4 kunt spelen en een 11 jaar oude game die toch te moeilijk is, is voor mij niet genoeg reden om nu al overstag te gaan. In plaats daarvan zijn mijn ogen gericht op een andere spelcomputer die men massaal lijkt te vergeten.

Of je worst Oculust

Facebook heeft de Oculus Quest 2 aangekondigd, de opvolger van die geavanceerde virtual reality-bril die zonder smartphone of computer werkt. Iets meer dan een jaar geleden vertelde ik over de Quest als het ultieme sportmaatje en een jaar later is daar niets in veranderd. Ik ben een stuk fitter en werk me nog steeds regelmatig in het zweet met de bril op.

Dat Oculus van Facebook is, is wel jammer. Ik heb eerder mijn ongenoegen over het bedrijf geuit en ook daar is niets in veranderd. Maar de Oculus Quest was lange tijd prima te gebruiken zonder aan Facebook te denken. Dat is met de opvolger wel anders.

Het begon met het nieuws dat Oculus Connect, het evenement rond de plannen van Oculus, wordt hernoemd naar Facebook Connect. Ook worden alle mensen die werken aan virtual- en augmented reality bij Facebook vanaf nu geschaard onder de naam Facebook Reality Labs.

Facebook-account

Maar het wordt nog erger. Je moet nu verplicht een Facebook-account verbinden aan de bril. Dat wordt uiteraard gepresenteerd als de ideale manier om je vrienden te volgen, maar ondertussen koppel je ook een hele hoop data aan je account. Er zitten vier camera’s in de bril die je complete omgeving scannen. Verwelkom Facebook maar in je woonkamer of slaapkamer.

De bril wordt verkocht voor 299 dollar of 349 euro. Mogelijk werd de Oculus Quest al verkocht met verlies, maar met de Oculus Quest 2 is dat sowieso het geval. De nieuwe bril is namelijk op elk vlak verbeterd en zou veel meer moeten kosten. Daarmee wordt alleen maar extra benadrukt dat jij het product bent en Facebook jouw data wil.

Je kunt een nepaccount maken, maar dat is gevaarlijk. Volgens nieuwe regels wordt een account namelijk op alle platformen geblokkeerd als er iets mis mee is. En dan ben je al je aankopen kwijt. Lastig hoor, als toffe technologie tegelijkertijd zo problematisch is.

