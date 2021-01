Ondanks het vrije imago van Nederland kunnen we behoorlijk preuts zijn. Doe eens niet zo moeilijk over OnlyFans.

Lees verder na de advertentie.

Preuts over OnlyFans

Iets wat bijna iedereen wel eens op hun smartphone doet, maar waar we het nooit over hebben, is het kijken naar porno. In welke vorm dan ook. Dat is natuurlijk wel te begrijpen, want wat voor porno je kijkt is heel persoonlijk. Toch heerst er ook nog steeds een cultuur van schaamte rond deze content.

Dat is jammer. Onder andere omdat porno en technologie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Door porno werd bijvoorbeeld kabeltelevisie, de videoband, het streamen van video en online betalingen groot. Door porno werden de internetverbindingen sneller, ook voor smartphones.

De vraag voor porno was zo groot, dat men wel moest innoveren om daaraan te voldoen. Dat jij nu elke dag zo makkelijk via Zoom je collega’s spreekt, komt deels doordat men live porno wilde zien via webcams.

Gratis

De volwassen industrie zal inmiddels niet meer op dit hoge tempo de bron van technologische innovatie zijn. Bovenstaande technologieën werden namelijk vooral ontwikkeld om porno meer toegankelijk te maken en inmiddels hebben we allemaal een smartphone met een incognito browser in onze hand. Toegankelijker kan niet.

Maar de industrie blijft natuurlijk wel innoveren. Nu is het niet langer de truc om mensen te laten kijken, maar om ze te laten betalen. Iedereen is gewend om alles gratis te kunnen zien wanneer ze willen. De belangrijkste ontwikkeling op dit vlak is OnlyFans.

Op OnlyFans kun je jezelf voor een maandelijks bedrag abonneren op specifieke mensen, die (meestal) sexy content maken. Al zijn er ook OnlyFans voor sporters, muzikanten of koks. OnlyFans heeft inmiddels 85 miljoen gebruikers met meer dan een miljoen mensen die content maken. Het is voor heel veel mensen een leuke manier om wat bij te verdienen.

OnlyFans

Vorige week was OnlyFans in Nederland in het nieuws omdat acteur Ferry Doedens het platform gebruikt om tienduizenden euro per maand te verdienen. Op televisie en sociale media werd met ontsteltenis gereageerd, omdat het smerig zou zijn dat Doedens zijn lichaam verkoopt. De beelden van de acteur zijn door iemand online gelekt en Doedens krijgt de schuld omdat hij die foto’s en video’s maar niet online had moeten plaatsen.

Dat zijn waarschijnlijk dezelfde mensen die, zodra er naaktfoto’s van meisjes lekken na sexting, hun kritiek niet op de lekker of hacker, maar op het meisje afvuren voor het überhaupt maken van naaktfoto’s.

Wanneer is Nederland zo preuts geworden? Deze schaamte rond seksualiteit zorgt juist voor veel problemen. Dat is bijvoorbeeld de reden waarom mailtjes van ‘hackers’ die stellen dat ze webcambeelden van je hebben zo succesvol zijn. Laten we er niet zo moeilijk over doen. Al helemaal niet over het veilige OnlyFans, waar de makers tenminste altijd zelf de controle hebben.

Meer columns

Elke zaterdag lees je op Android Planet een nieuwe column. Check ook onze vorige edities.