Column: Er moet een betere manier zijn om oude apps te bewaren

Google en Apple worden steeds strenger, want verouderde apps worden verbannen uit hun app-winkels. Daardoor gaan er een hoop mooie games verloren.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Oude apps: bewaren of verwijderen?

Apple heeft een nieuwe manier bedacht om de App Store op te schonen. Apps die een paar jaar geen update hebben ontvangen, moeten deze binnen dertig dagen alsnog krijgen. Anders worden de applicaties uit de app-winkel verwijderd.

Google doet iets soortgelijks. Apps moeten binnen twee jaar van een grote Android-release aan specifieke eisen voldoen, of anders zijn ze niet meer in de zoekresultaten te vinden of te installeren. Gebruikers die een oudere versie van Android draaien, kunnen de app nog wel vinden.

Het klinkt logisch. Voor Android Planet testen wij een hoop apps en het is elke keer maar de vraag of oudere applicaties nog goed werken. Als een app al jaren geen update heeft gehad, raden we deze meestal niet meer aan.

Even een update

Oude apps kunnen namelijk niet alleen belabberd draaien, maar ook onveilig zijn. De grote techbedrijven introduceren regelmatig nieuwe richtlijnen om gebruikers te beschermen en oude apps houden zich daar niet aan. Denk bijvoorbeeld aan regels rond privacy en het verzamelen van data.

Elke twee jaar een momentje nemen om te kijken of je app nog aan alle eisen voldoet en eventueel een aanpassing maken, klinkt ook niet als een grote last. Toch is het niet zo makkelijk als het klinkt.

Het grootste probleem ligt bij games. Gamemakers hebben de afgelopen week flink van zich laten horen op sociale media, omdat ze het niet eens zijn met de praktijken van Google en Apple. Zij zien games als een vorm van kunst en daar ben ik het mee eens. Bij kranten worden games nog vaak in de techhoek gegooid, maar ik zou ze net zo graag in de cultuurhoek willen zien.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Ducttape

Maar games zijn vergeleken met andere vormen van cultuur onlosmakelijk verbonden met tech. Alleen al om een poppetje rond te laten lopen in een wereld heb je als gamemaker een ingewikkeld softwareframework nodig, een engine genoemd. Om een game te kunnen blijven updaten, moet de appmaker beschikking hebben over die engine en dat is niet altijd mogelijk.

Daarnaast zitten games achter de schermen vaak in elkaar met met ducttape, wat lijm en een gebed. Het risico is groot dat als iets verandert, je vervolgens een hoop andere dingen stuk maakt. Vaak zijn games gewoon af en moet je er niet meer aan zitten. Je hoeft toch ook niet elke twee jaar een beetje aan de Nachtwacht te friemelen?

Er moet een betere manier zijn om ervoor te zorgen dat alle apps in de app-winkels goed werken en veilig zijn, zonder dat er talloze bijzondere games verdwijnen. Plaats ze in een aparte winkel met een waarschuwing of zet ze in een afgesloten omgeving, zodat ze geen problemen kunnen veroorzaken met de rest van de smartphone. Anders verdwijnt er een hoop kunst in de prullenbak.

Meer columns

Elke week lees je op Android Planet een nieuwe column. Check ook onze vorige edities.