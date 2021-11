Column: Pikmin Bloom is de vrolijkste stappenteller

Gamemaker Niantic zet eens niet de zoveelste Pokémon GO-kloon op de markt, maar pakt het kleiner aan met Pikmin Bloom. Dat is heel goed nieuws.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Pikmin Bloom is de vrolijkste stappenteller

Ik ben al lang gewend dat elke stap die ik zet wordt bijgehouden. Soms via een smartwatch, soms via een fitnesstracker en soms via een app. Dat begon allemaal toen ik een ouderwetse Fitbit ging dragen en dagelijks die magische 10.000 stappen aan wou tikken. Toen wist ik nog niet dat dit aantal compleet arbitrair is, want het is bedacht door een Japans bedrijf om stappentellers te verkopen.

Inmiddels worden mijn stappen geteld via een app met poppetjes waar bloemen uit de kop groeien. Het is Pikmin Bloom, de nieuwe game van Niantic. Al is ‘game’ misschien een groot woord voor deze app, want het voelt meer als een uitgebreide stappenteller.

Niantic kennen we vooral van de game Pokémon GO. Regelmatig denk ik nog terug aan die tijd waarin we allemaal naar buiten gingen om digitale monstertjes te vangen. Die heimwee heb ik niet als enige, want bij elke nieuwe game van deze studio duiken we er op in de hoop weer een sprankeltje van dat oude plezier terug te krijgen.

Nintendo

Het succes van Pokémon GO is sindsdien nooit meer geëvenaard en dat zal waarschijnlijk ook nooit meer gebeuren. Niantic hoopte het natuurlijk wel. Die maakte games rond Harry Potter en Transformers, maar men had geen zin meer.

Het bedrijf hoopt nu een beetje magie terug te krijgen door weer met Nintendo in zee te gaan. Alleen dan met een veel minder bekend Nintendo-merk. Want hoewel iedereen wel eens heeft gehoord van Pokémon en dat het succes van die game ook grotendeels verklaart, kent bijna niemand Pikmin: de wezentjes in verschillende kleuren met een bloem op hun kop. Ze komen uit spellen verschenen op de spelcomputers GameCube en Wii U.

Pikmin Bloom wordt daarom niet de volgende Pokémon GO en dat hoeft ook helemaal niet. Ik ben blij dat Niantic niet de volgende kloon maakt, maar de technologie gebruikt om iets kleiners en vooral ook toegankelijker te maken.

Stappen zetten

De game draait om stappen zetten. Alleen dan kun je de Pikmin laten groeien. Om het groeien te versnellen kun je tijdens het wandelen bloemblaadjes strooien. Door het strooien verschijnen er bloemetjes in de wereld waar je hebt gelopen. Die bloemen zien andere spelers ook. Op deze manier verander je met elkaar de wereld in een vrolijke tuin. Je hoeft daar de app niet eens voor open te hebben staan en je hoeft dus buiten niet met een gebogen nek naar een scherm te turen.

Mijn wandelingen zijn de afgelopen tijd op deze manier een stuk kleurrijker geworden. Ik speelde Pikmin Bloom eerst door de APK te installeren voordat de game officieel in de Play Store stond. Ik deed mijn best om mijn stad op te vrolijken met bloemen, maar het voelde wel een beetje eenzaam. Toen ik na de release de eerste bloemenpaden in de wereld zag die niet van mij waren, voelde dat bijzonder.

Niantic wil nu een “real-life metaverse” bouwen. Ja, ik ben die term ook al zat, maar in dit geval klinkt het positief. Er is nu een kit beschikbaar voor app-makers, om games te creëren die gebruikmaken van de bouwblokken waarmee Pokémon GO en Pikmin Bloom zijn gemaakt. Met als gemeenschappelijk doel om met elkaar in de wereld dingen te doen. Niet ontsnappen in een nieuwe virtuele plek, maar de huidige wereld een stukje mooier en leuker maken. Dat klinkt hoopvol.

Meer columns

Elke zaterdag lees je op Android Planet een nieuwe column. Check ook onze vorige edities.