Column: Heb jij je al laten verleiden door de Pixar-filter?

Zo nu en dan gaat er een nieuw filter viral. De afgelopen week veranderde iedereen plots in een Disney-personage, maar kijk uit.

Het gevaar van de Pixar-filter

Het kan bijna niet anders dan dat je de afgelopen week foto’s of video’s hebt gezien van mensen die lijken op een personage uit een animatiefilm van Disney. Voornamelijk op TikTok en Instagram beheerst de filter de gemoederen.

Deze filter vind je op Snapchat. Het blijkt dat al meer dan 200 miljoen mensen de ‘Cartoon 3D Style Lens’ hebben gebruikt. Dat ze hun resultaat vervolgens uploaden naar concurrent TikTok maakt niet zoveel uit. Ze hebben Snapchat nog steeds op hun telefoon staan en de app geopend.

Uiteraard heb ik het filter ook geprobeerd. Alvast een tip: probeer het niet op je huisdier, want bij mijn hondje was het alsof Elsa van Frozen gesmolten was met een Ewok uit Star Wars en dat is niet iets wat iemand ooit zou moeten zien.

Maar er is nog een probleem, want zodra een filter viral gaat gaan mensen halsoverkop op zoek en daar wordt misbruik van gemaakt.

Filters

Het irritante van TikTok is dat filters niet wereldwijd uitrollen, maar dat het per land lijkt te gaan. Dus als een filter viral gaat en je ziet in de app geen geel filter-icoontje om deze zelf te proberen, dan is het altijd maar de vraag of het filter nog niet in Nederland uit is, of dat er een andere app wordt gebruikt. Dus dan gaat men maar zoeken.

Meestal is het antwoord: kijk gewoon even in Snapchat. Maar dat weten een hoop mensen niet. Kijk maar naar het succes van de app Voilà AI Artist foto-editor in zowel de Play Store als App Store.

De app belooft je te veranderen in een cartoon of een karikatuur. “Hé, hallo daar!”, leest de beschrijving. “Welkom bij Voilà AI Artist, een speciale app die je foto’s verandert in verbluffende meesterwerken in Pixar-stijl.” Klinkt super leuk en de app is daarom al acht miljoen keer gedownload. Mogelijk omdat men er ook zo uit wil zien als de mensen op TikTok.

Je data

Het probleem van dergelijke apps is dat het super onduidelijk is wat er met je data gebeurt. Je maakt vrolijk foto’s van jezelf en je vrienden, waarna deze beelden worden geüpload naar de eigenaren van de app die in dit geval alles wat je uploadt mogen gebruiken voor gepersonaliseerde advertenties. In het verleden hebben dergelijke apps echter ook allerlei andere gegevens verzameld, zelfs het IMEI van je Android-toestel in het geval van de eens populaire filter-app Meitu.

Wellicht valt het in het geval van Voilà wel mee en verdient het bedrijf zijn geld vooral op een wat meer opzichtige manier. Namelijk door gebruikers een abonnement aan te smeren en dan hopen dat ze die vergeten op te zeggen. Je kunt de app namelijk gratis gebruiken, maar met het abonnement verwijder je advertenties en mag je gebruik maken van het mysterieuze ‘Turbo processing’.

Ook niet fantastisch natuurlijk. Het beste is gewoon om dergelijke apps zoals de giftige appels uit Sneeuwwitje helemaal links te laten liggen.

