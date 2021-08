Column: Vertrouw qr-codes niet te veel

Wie had gedacht dat de qr-code in 2021 nog zo’n grote rol zou hebben. We zijn ver gekomen sinds een hoopje robotkots, maar nu moeten we oppassen.

Robotkots

Deze zomer is de qr-code belangrijker dan ooit. Wil je naar het buitenland, dan laat je via een qr-code op je smartphone zien of je gevaccineerd of getest bent. Loop je een terrasje op, dan is het eerste wat je ziet een qr-code die je naar een pagina stuurt met informatie over de richtlijnen rond het coronavirus. Soms moet je zelfs via zo’n code bestellen.

Zo’n tien jaar geleden maakte de qr-code zijn opmars in Nederland. De pixelblokjes doken op in bushaltes, reclames, de horeca, musea, lantaarnpalen en meer. Met een speciale app moest je ze dan scannen om ergens naartoe gestuurd te worden. Vaak een webpagina met extra informatie over hetgeen waar je voor staat.

Toen werd er nog grappig over gedaan. De codes werden robotkots genoemd. De hoekige plaatjes zien er namelijk niet bepaald mooi uit en het leek alsof dit een tijdelijke trend zou zijn. Niets bleek minder waar.

QRona

Natuurlijk is de plotselinge groei van de qr-code te verklaren door de coronacrisis, want het blijkt een ideale manier om contactloos informatie over te brengen. Je hebt er zelfs geen speciale app meer voor nodig, maar gewoon de camera van je smartphone. Toch kun je bij een qr-code slecht controleren wat er nou echt achter zit en daar wordt misbruik van gemaakt.

Je kunt er bijvoorbeeld gif op innemen dat qr-codes van winkels of horeca je naar een pagina sturen waarin je persoonlijke informatie wordt bijgehouden. Bedrijven weten precies hoe vaak een qr-code wordt gescand en wat klanten vervolgens doen. En door de locatie van de qr-code weten ze ook nog eens waar je bent.

Daarnaast kunnen er allerlei kwaadaardige dingen met qr-codes worden gedaan. Cybercriminelen sturen je bijvoorbeeld naar phishingwebsites waar je persoonlijke informatie wordt gestolen. Maar denk ook aan een gevaarlijk telefoonnummer dat alvast voor je wordt ingevuld, of een onveilig wifi-netwerk waar je via een qr-code mee verbindt.

Europese samenwerking

Deze qr-codes zijn een voorbeeld van hoe makkelijk we iets accepteren als het ons leven makkelijker maakt. Vergelijkbaar met de mensen die voor ‘dansen met Janssen’ gingen: even een ongemakkelijke prik om daarna maar weer te kunnen feesten.

Maar het is niet allemaal kommer en kwel. Ik vind het prachtig dat we een qr-code kunnen krijgen die in heel Europa gescand kan worden om te bewijzen dat je jouw coronavaccinaties hebt. Dit hele systeem is binnen enkele maanden opgesteld en dat is indrukwekkend.

Hoe dan ook raken we door de coronacrisis steeds meer gewend aan qr-codes. Ook de oudere generaties. De kans is natuurlijk groot dat kwaadwillenden daar in de komende periode extra misbruik van gaan maken. Dat betekent heus niet dat je elke qr-code moet wantrouwen, maar dat je op z’n minst codes die je op straat of in je brievenbus tegenkomt niet zomaar scant. Er zit namelijk echt niet altijd een onschuldige Rickroll achter.

