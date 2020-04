Er is een nieuwe streamingdienst in Nederland, speciaal voor millennials. En als de millennial die ik ben moet ook Quibi op de stapel van dingen waar ik toch niet aan toe kom.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Quibi in Nederland

Ja hoor, ik heb weer een nieuw abonnement op een streamingdienst voor series. De eerste negentig dagen van het maf genaamde Quibi is gratis, maar ik ben van plan om daarna gewoon door te betalen.

Het is niet dat ik tekort heb aan dingen om te kijken. Quibi is inmiddels de vijfde dienst met series en films waar ik een abonnement op heb en dat is echt teveel. Ik kom er gewoon niet meer aan toe. Mijn kijklijst op Netflix bestaat uit een hoop series waarin ik in de tweede of derde aflevering ben blijven steken, omdat er daarna weer iets nieuws was. En dan heb het nog niet eens over de series en films van al die andere diensten.

Maar Quibi doet het helemaal anders. Deze streamingdienst werkt alleen op smartphones en de afleveringen duren niet langer dan tien minuten. De makers richten zich op millennials en dat werkt, want deze millennial is hooked.

Films zijn lang

Ik heb doorgaans al een probleem met het kijken van films, omdat ze te lang duren. Je zou denken dat de lange kerkdiensten van vroeger mijn concentratievermogen hebben getraind, maar daar is echt niets van over. Na een tijdje Quibi gebruikt te hebben, voelen series van een uur zelfs al te lang.

Toch kijk ik zo een stapel Quibi-afleveringen achter elkaar. In die tijd heb ik veel meer afwisseling gehad dan bijvoorbeeld één aflevering Westworld (met een matig derde seizoen). Ik heb gezien hoe Tituss Burgess eten naar chefs schiet, hoe Sophie Turner voor haar leven vecht, hoe mensen naar dates zoeken en hoe Kristen Bell 100.000 dollar weggeeft. Het is snacktelevisie, maar er zit ook duidelijk kwaliteit tussen de dramaseries. De makers hebben veel geld in de dienst gestopt en dat is te merken.

Ook is Quibi behoorlijk divers. Ik houd ervan om te zien wat er op streamingdiensten wordt aangeboden qua lhbtq+ content, en meestal ben ik er dan snel doorheen. Bij Quibi raak ik niet uitgekeken.

Zo doet datingshow Singled Out niet hier en daar een aflevering met iemand die niet hetero of cis is, maar komt iedereen in het spectrum langs. In Gayme Show strijden twee heteromannen tegen elkaar voor wie ‘gay as fuck’ is. En drag wordt in een stapel verschillende shows gevierd.

Samen kijken

Maar wat een ongelukkige timing om een streamingdienst te lanceren die gemaakt is voor onderweg! De halve wereld zit thuis en kampt met nekklachten door het werken op een laptop. Die gaan nu echt niet series op hun smartphone kijken. Helemaal niet als je met elkaar zit opgesloten en samen op de televisie wil kijken. Dat start je toch gewoon Netflix op.

Door de coronacrisis liggen veel producties van series plat, dus is er een kans dat ik de komende tijd eindelijk The Crown en The Witcher kan inhalen. Heel waarschijnlijk is dat echter niet, want Quibi heeft nog een gevaarlijke troef in handen: elke dag staan er nieuwe afleveringen op.

Ik ben benieuwd hoe lang het duurt tot er een streamingdienst komt met afleveringen van een minuut, waardoor tien minuten kijken te lang voelt. Een film kijken is dan helemaal een marathon. Ach, wie houd ik voor de gek. Dat is het nu al.

Meer columns

Elke zaterdag lees je op Android Planet een nieuwe column. Check ook onze vorige edities.