Column: Repareerbaarheid is de meest sexy smartphonefeature

Het lijkt niet heel sexy, maar goede repareerbaarheid is één van de beste features die een nieuwe smartphone kan hebben. Dit is waarom.

Repareerbaarheid

Niet de beste camera, snelste chip of een strak scherm met hoge ververssnelheid zijn de tofste features van een nieuwe smartphone. Het meest sexy is voor mij goede repareerbaarheid.

Nu ik een huis bezit en een relatie heb met een vegetariër, ben ik mij veel meer bewust van duurzaamheid. Toen ik nog huurde, had ik toch geen invloed op dingen zoals waar de energie vandaan kwam en hoe het zat met isolatie. Ik kon niet eens mijn gft-afval scheiden.

Inmiddels ben ik druk bezig met een plan om zonnepanelen op mijn dak te krijgen, scheid ik al mijn afval netjes, rijd ik een zuinige auto en eet ik nog nauwelijks vlees. Ook kleine dingetjes probeer ik nu op te pakken, zoals het vervangen van keukenpapier en plastic zakjes voor herbruikbare alternatieven. Zelfs de poepzakjes voor mijn hond zijn niet meer van plastic.

Nieuwe apparaten

Ik wil ooit elektrisch gaan rijden met de stroom die ik dan hopelijk genereer via zonnepanelen. Ik wil een wormenbak, om van mijn gft-afval compost te maken en een moestuin voor groente. Allemaal zodat ik zo min mogelijk bijdraag aan de verslechtering van het klimaat.

Maar wees niet bang dat ik nu met geitenwollensokken en thee gemaakt van lauw regenwater iedereen met een schuin oog aan ga kijken dat ze niet zo duurzaam zijn als ik. Ikzelf doe nog genoeg fout. Kijk alleen maar naar de hoeveelheid pakketjes die er worden geleverd en uit verschillende landen komen. Een paar shirts uit de Verenigde Staten en een toffe print uit Engeland zijn goedkoop en super makkelijk besteld, maar dat is natuurlijk niet heel goed voor het milieu.

Eén van de grootste problemen voor ons smartphoneliefhebbers, die waarschijnlijk ook van gadgets in het algemeen houden, is dat we vaak nieuwe apparaten in huis halen. Niet alleen omdat we het nieuwste van het nieuwste willen, maar ook omdat dingen stuk gaan en dan moeilijk te repareren zijn.

Apple

Dat is bijvoorbeeld irritant bij verschillende producten van Apple. Gaat er iets stuk en heb je geen garantie meer, dan is het vanwege de bizarre reparatiekosten vaak logischer om een heel nieuw apparaat te kopen. Dat terwijl het bedrijf zo loopt te patsen met wat het voor het milieu doet. De nieuwe Samsung Galaxy S21 is nu in het nieuws door de relatief makkelijke repareerbaarheid.

Android valt op dit vlak sowieso positief op. Vaak kun je dingen gewoon zelf repareren, zoals een batterij die het niet meer goed doet, of een knop die niet meer lekker werkt. Zelfs schermen zijn soms zelf te vervangen.

Natuurlijk hebben we smartphones van bijvoorbeeld Fairphone, die je kunt kopen als je een echt duurzaam toestel wil van een bedrijf dat het beste voor heeft voor de wereld, en de mensen die deze telefoons maken. Veel mensen willen echter geen Fairphone, maar een toffe Samsung. Daarom is het een heel goed teken als de nieuwste vlaggenschepen van grote merken makkelijk te repareren zijn. Hopelijk is het een voorbeeld voor andere fabrikanten.

