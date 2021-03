Slimme deurbellen koop je tegenwoordig gewoon bij de Action, maar of dat nou zo slim is?

Slimme deurbellen van de Action?

Eerder vertelde ik in mijn column dat ik mijn nieuwe huis slim wil maken en dat vlot aardig. De nieuwste stap was het toevoegen van een slimme deurbel. Ik gebruikte vooralsnog de deurbel van de vorige bewoner, want het ding deed prima zijn werk. Als je buiten op het knopje drukt gaat er binnen een geluid af, zodat ik weet dat ik de deur moet openen. Daar kan niet veel misgaan toch?

Totdat pakjesbezorgers plots op mijn raam begonnen te kloppen en ik moest uitleggen waar ik mee bezig was, omdat ik met een plastic ring door de woonkamer sprong. Sportgame Ring Fit Adventure voor de Nintendo Switch ziet er van buitenaf blijkbaar niet bijzonder elegant uit.

De batterij van de deurbel was op. Kan gebeuren. Totdat ik de specifieke deurbel even opzocht en de negatieve recensies op Bol.com las, want deze deurbel slurpt batterijen. Eigenaren moesten de batterijen elke vier maanden vervangen en de deurbel gaf geen waarschuwing dat ze bijna op waren. Dus plots zit je met een niet werkende deurbel en een DHL-bezorger die door je raam spiekt.

Slim bij de Action

Toen de deurbel laatst na het bezoek van een enthousiaste pakketjesbezorger op de grond lag en niemand wat heeft aan een vloerbel, zat er maar één ding op: een slimme deurbel.

Deze zijn helemaal niet zo bijzonder meer. Je kan ze zelfs bij de Action kopen. Wat mij betreft een zorgwekkende trend, omdat deze deurbellen mensen verleiden met een lage prijs terwijl het onduidelijk is wat er vervolgens met je data gebeurt.

Bij mijn keuze voor een deurbel vond ik een aantal dingen belangrijk: de privacy van mijzelf, de privacy van mijn gasten en de privacy van de buren. Ook wilde ik weten waar mijn gegevens heen gingen. Een slimme deurbel registreert iedereen die voor je deur staat of misschien zelfs maar langs loopt, wie er bij jou naar binnen gaat en hoe vaak jij zelf naar buiten gaat. Dat is een hoop persoonlijke informatie die je toevertrouwt aan een soms onbekende partij.

NEE-sticker

Ik heb uiteindelijk voor een deurbel gekozen die iets duurder is, maar ook niet van Amazon komt. Het belangrijkste is dat mijn deurbel de data lokaal opslaat. Als er iemand voor mijn deur staat, stuurt mijn deurbel niet een video van hun hoofd naar een server in China. Dat blijft allemaal bij mij.

Tevens kan ik met deze deurbel een gebied afstellen waarin gezichten gespot moeten worden. Dat gebeurt alleen vlak voor mijn deur. Zo kan ik wel zien dat er een man met een sjaaltje een promotiekrant van een politieke partij met veel moeite door mijn brievenbus propt (waar duidelijk een NEE-sticker op zit geplakt), maar niet wat de buren doen.

De deurbel heeft een geïntegreerde AI-chip, om mensen en gezichten te herkennen. Zelfs huisdieren kunnen gedetecteerd worden, mocht mijn hond proberen aan te bellen. De meest opvallende feature is echter ‘huildetectie’. Als je huilt voor mijn huis krijg ik vanaf nu een notificatie van mijn slimme deurbel. Doe met deze informatie wat je wil.

