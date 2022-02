Column: Geef je geliefde ook de sleutel tot je slimme huis

Je moet tegenwoordig niet alleen nadenken over wanneer je jouw partner de sleutel tot je huis geeft, maar ook wanneer je de sleutel van je slimme huis overhandigt.

Sleutel tot je slimme huis

Valentijnsdag valt dit jaar op een maandag, letterlijk de minst romantische dag van de week. Het weekend is net achter de rug, je moet weer aan het werk en dan moet je ook nog eens een potje romantisch doen op de dag dat een priester genaamd Valentinus werd onthoofd door de keizer.

Maar zoals commerciële bedrijven een vrolijke draai aan die gebeurtenis hebben gegeven, kun je er zelf dit jaar ook eens op een andere manier naar kijken. Geef je geliefde maandag eens een sleutel. Niet tot je hart, maar tot je slimme huis.

Lade of Plank

De sleutel geven tot je huis is een groot moment in een relatie. De een doet het al na een paar weken, terwijl er bij de ander misschien wel een jaar overheen gaat.

Vroeger was het met die sleutel klaar. Je partner kon zichzelf direct helemaal thuis voelen. Met een slim huis is dat anders. De besturing van de slimme lampen, slimme thermostaat, slimme speakers en wellicht nog andere apparaten gaat allemaal via een smartphone. Specifiek jouw smartphone.

Dat kan heel ongemakkelijk voelen voor je geliefde. Een tijd lang moest ik bijvoorbeeld altijd het licht regelen toen mijn partner bij mij was, omdat je met slimme lampen niet zomaar de fysieke knop kunt gebruiken. Dan kwam ik terug van wandelen met de hond en zat mijn vriend in het donker.

Als je de sleutel tot je slimme huis overhandigt moet je wel een beetje controle loslaten. Als je al een tijdje een slim huis hebt en alleen woont, is de kans groot dat je een specifieke manier hebt waarop je dingen regelt. Bijvoorbeeld de ideale lichtsterkte en kleur van de lampen, of hoe je in gradaties de temperatuur regelt in plaats van in één keer. Maar daar kom je samen wel uit.

Koude e-mail

Dus de vraag is: wanneer geef jij de sleutel tot je slimme huis? Doe je dat na enkele bezoekjes en geef je die controle over, of doe je het pas als je daadwerkelijk gaat samenwonen?

Ik zou er niet te lang mee wachten. Het is namelijk een makkelijke manier om je partner zich meer thuis te laten voelen. Bovendien is het veel eenvoudiger om toegang tot het slimme huis weer in te trekken dan een fysieke sleutel terugvragen.

Maar het mag allemaal best een beetje romantischer als je jouw geliefde toevoegt aan je Google Home. Een sleutel van je huis kun je nog leuk inpakken als cadeautje. Op maandag een koude e-mail van Google krijgen dat je bent toegevoegd aan een huis is bijna net zo romantisch als een onthoofding.

