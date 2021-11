Column: Wantrouwen in slimme technologie is heel gezond

Een groot deel van de Nederlanders kijkt nog met wantrouwen naar slimme technologie. Dat is een gezonde instelling.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Slimme technologie wantrouwen

In mijn inbox lag een onderzoek over slimme technologie. Uit deze Smart Society Monitor 2021 blijkt dat veel Nederlanders slimme technologie nog niet compleet omarmen.

Maar liefst 59 procent van de Nederlanders is bang om de controle te verliezen over persoonlijke data en 54 procent denkt dat slimme apparaten thuis meeluisteren. Verder blijkt dat 55 procent van de Nederlanders zich zorgen maakt over de toenemende invloed van slimme technologie in hun leven. Een flinke 73 procent vindt dat Big Tech-bedrijven te veel macht hebben.

Het persbericht geeft er een eigen draai aan. Er wordt opgeroepen om dat wantrouwen los te laten. Kevin Hengstz, Senior Onderzoekers en Tech Lead bij Motivaction stelt: “Dat is zonde, want technologische ontwikkelingen hebben het in zich om ons dagelijks leven te verrijken en te vereenvoudigen.”

Een huis vol microfoons en camera’s

Hier bij Android Planet worden we absoluut blij van het idee om technologie te gebruiken om ons leven beter te maken. Daar draait onze hele website zelfs om. Met smartphones, wearables en slimme apparaten in en om het huis, wordt ons leven inderdaad verrijkt. Ik zou niet meer zonder deze gemakken willen.

Maar dat er zoveel mensen deze technologie nog wantrouwen lijkt mij niet zonde, maar een grote winst. We vullen in korte tijd onze huizen met microfoons en camera’s. Laten we deze apparaten alsjeblieft blijven wantrouwen.

Natuurlijk is wantrouwen op veel verschillende manieren uit te leggen. Iemand kan slimme apparaten wantrouwen, puur omdat het van een bedrijf zoals Google komt. Dat hoor ik ook regelmatig in mijn omgeving, terwijl Google juist een van de weinige bedrijven is die behoorlijk transparant is over wat er met je data gebeurt – en je daar ook controle over geeft.

Maar ook bij Google is wantrouwen goed. We moeten namelijk altijd scherp blijven. Klopt het wel wat Google zegt? Wat gebeurt er in de praktijk? Zijn er in het verleden lekken geweest?

Meer wantrouwen

Ik ben het eens met de 73 procent van de Nederlanders die zegt dat Big Tech te veel macht heeft. Wantrouwen houdt ons dan scherp. Daardoor controleren we welke bedrijven er achter de apparaten zitten, vooral ook bij de goedkope apparaten van onbekende partijen die we in huis halen.

Door wantrouwen stellen we hopelijk een goede beveiliging in op onze slimme camera, zodat deze niet makkelijk door hackers overgenomen kunnen worden. En we duiken bij elk apparaat even goed in de instellingen om te zien wat er met onze data gebeurt.

Er is een grote kans dat je door Black Friday wat nieuwe apparaten in huis hebt gehaald, of anders krijg je misschien wel iets tijdens de feestdagen. Veel plezier ermee, maar denk altijd na hoe het zit met jouw privacy en die van de andere mensen in je huis. Een beetje wantrouwen komt dan een heel eind.

Meer columns

Elke zaterdag lees je op Android Planet een nieuwe column. Check ook onze vorige edities.