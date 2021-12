Column: Staar deze feestdagen zonder schaamte naar je smartphone

Staren naar je smartphone en jezelf afsluiten van de wereld om je heen? Doe dat gewoon lekker deze feestdagen.

Staren naar je smartphone tijdens de feestdagen

Kritiek op asociale smartphonegebruikers klinkt sinds de apparaten zijn uitgevonden. Je hebt vast wel eens een foto of video gezien van mensen die met hun smartphone in de hand massaal naar beneden kijken. Met als waarschuwende boodschap: waar gaat het heen met de maatschappij?

Afgelopen week kwam er weer zo’n video langs op sociale media, van een metro in Amsterdam. De tweet waar ik de video zag is inmiddels verwijderd, maar de maker stelde dat de mensheid een ‘social media kliek’ is geworden en sprak van een ‘face down wereld’.

Daar gaat veel mis. Allereerst heeft iemand die video gemaakt met hun smartphone. Anderen beoordelen terwijl je zelf meedoet voelt erg zwak. Het is alsof je klaagt dat het te druk is in de winkels een dag voor de lockdown, terwijl je zelf nog op het laatste moment naar het centrum ging om kerstcadeautjes te scoren.

Verdiept in een krant

Daarnaast is het naïef om te denken dat iedereen op sociale media zit, omdat jij niet de fantasie hebt om iets anders op je smartphone te doen. Je weet niet of deze mensen een boek lezen, het nieuws doornemen, hun werk voorbereiden, leren voor een tentamen, met familie praten enzovoort.

Vroeger werden soortgelijke foto’s gemaakt van mensen die in de trein allemaal naar een open krant staren. Dat was een tijd voordat smartphones of zelfs mobiele telefoons bestonden, maar de kritiek was hetzelfde. Men zou niet meer met elkaar praten, maar verdwijnen in hun eigen wereldje.

Natuurlijk wil men niet met elkaar praten. We zijn onderweg naar werk en hebben nog even een momentje voor onszelf, voordat we acht uur lang moeten presteren tussen collega’s. We gaan naar huis na een lange dag, zijn overprikkeld en dit kleine schermpje is een manier om jezelf weer op te laden met prettig te verwerken content.

Overprikkeld

Ik raak zelf snel overprikkeld. Normaal al, maar zeker nu na al die lockdowns en ik daardoor gewoonweg in minder sociale situaties met veel mensen terecht ben gekomen. Mijn telefoon is dan een fijne manier om mijzelf na afloop even terug te trekken en op te laden. Even in dat kleine wereldje stappen is dan precies wat ik nodig heb.

Nu wil ik niet iedereen aanmoedigen om deze feestdagen maar naar hun schermpjes te staren in plaats van samen dingen te doen, maar er is echt niets mis mee als je een moment nodig hebt om op te laden en je daarvoor je smartphone gebruikt.

