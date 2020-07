Zolang ik een smartphone heb, neem ik die mee naar bed. Maar een smartphone in de slaapkamer is eigenlijk best een dom idee.

Smartphone in de slaapkamer

De afgelopen week heb ik beroerd geslapen. Er gebeuren genoeg spannende dingen in mijn leven om dat te verklaren, maar het zet mij ook aan het denken over manieren om mijn slaap in het algemeen te verbeteren. Ik denk dat de smartphone een veel grotere rol in onze nachtrust speelt dan we willen toegeven.

Als ik te vroeg wakker word, vind ik het meestal lastig om weer in slaap te vallen. Mijn hoofd gaat dan al snel alle kanten op en mijn spieren laten zich weer lastig ontspannen. Wat doe ik dan na enkele slapeloze minuten? Ik pak mijn smartphone erbij. Even wat e-mails en tweets lezen, kijken of er post op komst is en op Instagram scrollen.

Het idee is dat als ik weet dat er toch niets bijzonders meer te zien is, ik weer rustig in slaap kan vallen. Maar natuurlijk werkt dat niet zo. Al die informatie van je smartphone zorgt alleen maar voor extra prikkels naar je hersenen. Eigenlijk is je smartphone oppakken als je niet kunt slapen een vorm van opgeven.

Wearables

Bedrijven doen ondertussen steeds meer hun best om juist meer technologie de slaapkamer in te brengen, en dan heb ik het niet eens over seksspeeltjes. Met slimme lampen, slimme gordijnen, een wifi-speaker en misschien zelfs een slimme luchtreiniger heb je wel een smartphone in de slaapkamer nodig om de boel te besturen.

Je kunt je slaap tegenwoordig ook bijhouden via wearables, maar dat beviel mij niet zo goed. Dan heb je voor je gevoel goed geslapen, maar zegt de Fitbit ‘s ochtends dat je eigenlijk veel te weinig uur hebt gemaakt. Dan voel je je alsnog beroerd. Tevens biedt inzicht in dat je slecht slaapt niet hulp in het beter slapen.

Het wordt pas interessant als deze wearables aangeven hoe je verkeerd slaapt en wat je er aan kunt doen. Bijvoorbeeld dat je een dunner of juist dikker kussen moet hebben, of dat je matras toe is aan vervanging.

Op de gang

In mijn nieuwe huis ga ik het anders aanpakken. Ik wil proberen mijn telefoon niet meer de slaapkamer toe te laten. Op de gang komt een plankje met een draadloze oplader. Daar leg ik het toestel neer zodra ik ga slapen. Om dan, in theorie, zelf opgeladen mijn opgeladen toestel weer te pakken.

Het is een experiment, maar het gaat denk ik wel lukken. Als ik slaap zet ik de telefoon al op vliegtuigstand. Niets is zo belangrijk dat het niet tot de volgende ochtend kan wachten. Als het experiment goed gaat, heb ik enkel extra rust voor en na het slapen en slaap ik daardoor beter.

Nu hoor ik je al typen in de reacties: daar heb je toch geen nieuw huis voor nodig? Je kunt toch vanaf vandaag je telefoon in de gang leggen? Daar heb je gelijk in, maar laten we logica ook even buiten de slaapkamer houden.

