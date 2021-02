Column: De smartphone maakt ons minder scherp

Met een smartphone op zak hoeven we ons minder voor te bereiden op het leven, al kan een sneeuwstorm je toch verrassen.

Minder scherp door je smartphone

Het is al tientallen jaren niet zo winters geweest als de afgelopen week. Wat mij deze dagen voornamelijk is opgevallen, is hoe voorbereid men is op deze unieke omstandigheden. Dan bedoel ik uiteraard niet het openbaar vervoer, de postbezorgers of andere diensten die vastlopen, maar de gemiddelde mens.

Nog voor ik zondagochtend uit bed was, hadden buurmannen al de ingang van het plein waar ik aan woon sneeuwvrij gemaakt. De rest van de dag leek het alsof iedereen plots de juiste kleding en schoenen in huis had, alsof ze wekelijks door de sneeuw banjeren.

Voornamelijk verbaasd ben ik over het feit dat plots overal sneeuwscheppen tevoorschijn worden getoverd. Hebben mensen die dan al tientallen jaren geleden gekocht toen er eens een vlokje sneeuw viel? Hebben ze die gehaald voor ‘je weet maar nooit’ zodat ze nu trots kunnen laten zien hoe goed voorbereid zijn op alle omstandigheden?

Voorbereiding

De smartphone heeft er voor gezorgd dat we ons zelden meer voor iets hoeven voor te bereiden. Ik ben van simpele onverwoestbare Nokia’s, naar slimmere telefoons tot de smartphone gegaan, en elke generatie hoef ik mij minder goed voor te bereiden op het leven. Je kunt alles toch wel opzoeken als je ergens tegenaan loopt.

Moest ik met mijn Nokia ergens zijn waar ik nog nooit was geweest, dan moest ik die locatie van te voren opzoeken en moest ik het goed onthouden. Maakte ik een foutje, dan was ik verdwaald. Tegenwoordig hoef ik nooit meer na te denken over de route, omdat ik altijd kan navigeren met mijn smartphone.

Het is het meest concrete voorbeeld, maar heb je eigenlijk wel door hoeveel we nu inmiddels met onze smartphones doen? Je hoeft geen zaklampje bij je te hebben, omdat die al in je smartphone zit. Je hoeft geen camera mee te nemen als je iets mogelijk moet vastleggen, omdat je altijd je smartphone in je zak hebt.

Sneeuwschep

We hebben geen rekenmachine, atlas of woordenboek nodig. We hoeven zelfs niet meer de basis van een taal te leren als we ergens op vakantie gaan. Je hoeft geen notitieboekjes, muziekspelers, boeken, games enzovoort mee te nemen. Het mag natuurlijk wel en vaak heb je er ook nog wat aan, maar zolang je jouw smartphone bij je draagt heb je al die dingen ook in handbereik.

Is dat positief of negatief? Ik vind het bovenal fantastisch en schrijf daarom graag over de groeiende mogelijkheden van onze smartphones. Mogelijk maakt het ons wel minder scherp, maar het geeft ook ruimte in ons hoofd voor andere dingen die er toe doen.

Jammer genoeg kon ik mijn smartphone niet gebruiken om een pad voor mijn huis te creëren, maar moest ik daar de sneeuwschep van de buurman voor gebruiken. Al kun je met zo’n groot Samsung-toestel vast een heel eind komen.

