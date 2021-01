Column: De smartphonelessen die ik meeneem naar het nieuwe jaar

Het afgelopen jaar heb ik veel geleerd, onder andere over mijn smartphonegebruik. Deze lessen neem ik mee naar het nieuwe jaar.

Smartphonelessen voor 2021

In mijn columnreeks beschrijf ik wel eens lessen die ik heb geleerd, onder andere rond het gebruik van mijn smartphone. Ik heb ze niet allemaal opgeschreven. Dus nu bij de start van het nieuwe jaar, zet ik ze even op een rijtje. Wie weet heb jij er ook wat aan.

Een les die ik sowieso meeneem in het nieuwe jaar, is dat ik mijn smartphone niet meer in de slaapkamer leg als ik ga slapen. Afgelopen zomer probeerde ik het als experiment en ik ben er nog steeds dolblij mee. De smartphone ligt op een draadloze oplader in de gang en ik slaap beter.

Het gebeurt nog wel eens dat als het ‘s ochtends regent, ik het toestel stiekem pak en weer in bed kruip. Dan kan ik zien wanneer ik op moet staan om droog de hond uit te laten. Vaak zit ik dan toch uren te scrollen en weet ik weer waarom dat toestel op de gang moet blijven.

Doomscrollen

Daar ligt direct de volgende grote les voor mijzelf: stoppen met doomscrollen. 2020 was voor de doomscroller een druk jaar. Er waren elke dag nieuwe, belangrijke onderwerpen waar je talloze tweets over kunt lezen en filmpjes over kunt kijken.

Zeker bij de start van de coronacrisis deed ik dat ook. Ik las alles om mijzelf zo goed mogelijk te kunnen beschermen. Ik wilde elke dag de besmettingscijfers weten, de nieuwe maatregelen op de voet volgen enzovoort. Maar eigenlijk help je jezelf daar totaal niet mee. Wat je daar voornamelijk mee bereikt, is dat je jezelf angstiger maakt.

Nu we via sociale media, nieuws-apps en berichten-apps de hele dag door dingen binnenkrijgen, is het belangrijker dan ooit om een balans te vinden tussen op de hoogte blijven en jezelf gek maken met alle updates. Twitter-accounts ontvolgen die de hele dag door berichten publiceren over coronabesmettingen in Nederland en het buitenland, was één van de betere keuzes die ik eind dit jaar heb gemaakt.

Het nieuws zal in 2021 waarschijnlijk niet minder heftig worden, maar je kunt er wel wat aan doen om jezelf er tegen te beschermen. Dat betekent niet dat jezelf moet afsluiten van wat er in de wereld gebeurt, maar wel dat je dat wellicht niet de hele dag door alles hoeft te weten. In dat verlengde heb ik besloten mijn sociale media mooier te maken. Ik volg nu meer artiesten die mooie dingen maken. Als ik voor de zoveelste keer de Twitter- of Instagram-app open, is het een plek om geïnspireerd te raken in plaats van moedeloos van te worden.

Opschrijven

De laatste les is eentje die het meest nuttig is voor mijzelf en waar jij hopelijk ook wat aan hebt. Iedereen gebruikt op hun smartphone wel eens een notitie-app. Als je zoals mij bent, is die app een mengelmoes van dingen die je wil onthouden. Denk aan boodschappenlijstjes, willekeurige flarden en meer.

Vorig jaar heb ik een mooie notitie-app geïnstalleerd puur voor mijn gedachten. Geen to-do’s en verwachtingen. Hier schrijf ik op welke lessen ik heb geleerd die ik niet wil vergeten en wat er tijdens het mediteren opkomt. Ook dump ik hier wat er in mijn hoofd zit als ik het kwijt moet. Dat geeft zoveel rust. Ik heb nu altijd een plekje op mijn telefoon die puur voor mijzelf is. Ik denk dat we dat allemaal wel kunnen gebruiken in 2021.

