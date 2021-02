Velen zweren bij de snoozeknop, maar dat zou je echt niet moeten doen. Zet die wekker gewoon eens later.

You snooze, you lose

Vroeger was ik altijd bang dat ik de wekker zou missen. Als tiener wilde ik niet teveel opvallen, dus was te laat op school komen wel het laatste wat er moest gebeuren. Daarom zette ik altijd meerdere wekkers. Stel je toch eens voor dat er eentje niet zou werken?

Toen had ik zo’n lompe, zwarte, digitale wekker met rode cijfers en een antennedraadje waardoor je wakker kon worden met een krakerig radiostation. Mits de stroom niet was uitgevallen natuurlijk. Inmiddels gebruiken we allemaal onze smartphone om ‘s ochtends wakker te worden, maar nu ik mijn toestel niet meer in de slaapkamer leg is dat toch lastig.

Gelukkig heb ik bijna nooit een wekker nodig, aangezien ik ‘s ochtends zelden afspraken heb en meestal vroeg wakker word. Maar iedereen moet er wel eens extra vroeg uit. Dan gaat de wekker in de gang af en spring ik uit bed om die herrie te stoppen. Een bijzonder efficiënte manier om snel het bed uit te komen.

Wake-up light

Mijn partner heeft wat meer moeite met opstaan. Als het even kan gebruikt hij daar meerdere wekkers voor op zijn smartphone en een wake-up-light. En zijn favoriete bezigheid? De snoozeknop indrukken. Ik kan mij niet herinneren dat ik ooit in mijn leven een snoozeknop heb gebruikt. Niet op mijn smartphone en niet op die lompe wekkers van vroeger.

Ik snap de snoozeknop gewoonweg niet. Natuurlijk begrijp ik dat je liever wat langer wil liggen in je warme, comfortabele bed in plaats van dat je de koude, harde wereld in moet. Maar je hebt er uiteindelijk niets aan.

Op Android moet je er zelfs nog wat extra over nadenken. In plaats van snel een snoozeknop indrukken, moet je helemaal swipen. Al zal dit bij de wekkers van verschillende fabrikanten vast weer anders werken.

Slaap langer

Allereerst zul je niet je niet meer in de diepe slaap komen waarvan je uitrust. Dat lijkt geen probleem, maar dat is het wel. Uren voordat je wakker wordt, is je lichaam namelijk al bezig om je te wekken. Je temperatuur stijgt en de juiste chemicaliën worden verspreid. Als je wakker wordt en vervolgens weer in slaap valt voor een kort moment, dan start je lichaam weer aan de start van een nieuwe slaapcyclus en word je daarna niet alleen suf wakker, maar blijft die sufheid nog uren hangen.

Blijf je elke dag maar op die snoozeknop rammen, dan zal het steeds moeilijker zijn om wakker te worden, omdat je jouw lichaam traint. Mensen die zeggen dat ze niet kunnen starten zonder koffie, zijn waarschijnlijk ‘snoozeknop-gebruikers’.

Ik daag iedere snoozeknopgebruiker daarom uit om het eens anders te doen. Zet je wekker iets later (blijkbaar kan dat toch als je de snoozeknop gebruikt) en stap direct na het alarm eruit. Snooze je? Dan verlies je.

