Column: Algoritmisch samensmelten met Spotify Blend

Spotify heeft een nieuwe functie die het makkelijker moet maken om samen muziek te luisteren, maar wil je daarvoor wel algoritmisch samensmelten?

Samen muziek luisteren met Spotify Blend

Doordat men het afgelopen jaar veel meer samen thuis zat, was het een stuk lastiger om je persoonlijke algoritmes te beschermen. Diensten zoals Netflix en Spotify vormen zich als een zacht matras om jou heen, waardoor het voelt alsof ze voor jou zijn gemaakt.

Maar als je meer samen bent, kijk je vaker Netflix op één account of luister je Spotify via slimme speakers die iedereen kan activeren. Dan vertroebelt dat voorzichtig samengestelde algoritme met de smaak van je partner of familie. Je matras vormt zich ook naar anderen, waardoor die net niet meer helemaal lekker ligt.

Of je moet natuurlijk net het geluk hebben dat je exact dezelfde muzieksmaak hebt. Mijn vriend en ik hebben gelukkig genoeg muziek met elkaar gemeen, maar ook een hele hoop niet. Spotify heeft nu daar nu een oplossing voor: Spotify Blend.

Romantisch of verontrustend

Het idee is dat je iemand anders met een Spotify-account uitnodigt om met jou een Blend te maken. Vervolgens wordt een dynamische playlist gemaakt die jullie beide muzieksmaken combineert. Daar staan liedjes in die jullie allebei luisteren, maar ook liedjes die één van de twee regelmatig afspeelt.

Rijden we bijvoorbeeld ergens heen met de auto, dan zorgt deze playlist er in de praktijk voor dat we ongeveer om de beurt een liedje hebben die we leuk vinden, met daar tussendoor liedjes waar we beide van genieten. Dat werkt top, maar zorgt er mogelijk ook voor dat we langzaam algoritmisch samensmelten.

Want als we steeds vaker deze playlist afspelen, draaien we ook vaker de liedjes van elkaar. Dan denkt het algoritme dat we die nummers leuk vinden en worden onze individuele playlists daarop afgesteld, waardoor we steeds meer in elkaars richting worden geduwd en één worden. Klinkt romantisch, maar ik wil natuurlijk ook mijn jarenlang voorzichtig opgebouwde diep persoonlijke algoritme bewaren.

Alleen jij

Toch is Spotify Blend vooralsnog een succes. Wat minder goed is een nieuwe push van Spotify om op sociale media iets te betekenen. Aan het eind van het jaar is Spotify Wrapped altijd een leuke manier om te zien hoe jouw jaar in muziek was. Deze lijstjes en statistieken worden extreem vaak gedeeld op sociale media en zo’n succes wil Spotify vaker hebben.

Daarom werd tegelijk met Spotify Blend een ‘Alleen jij in-app ervaring’ uitgebracht. Artiesten, liedjes en podcasts die jij luistert waarmee je anders bent dan de rest worden in een soort Wrapped-overzicht geplaatst.

Nu kan ik er veel over zeggen, maar de teksten spreken eigenlijk wel voor zichzelf: “Het is echt iets voor jou om van Regina Spektor naar Dua Lipa te gaan. Regels? Die zijn er niet.” Wat ben ik toch een rebel.

“Het is echt wat voor jou om van wellness naar Ierse rock en naar Candy pop te gaan.” Genres waar ik letterlijk nog nooit van heb gehoord. “‘s Ochtends PAIN van King Princess afspelen is echt typisch iets voor jou.” Pijn in de ochtend is zegmaar echt mijn ding.

Als dit dan het toppunt van het Spotify-algoritme moet zijn, laat ons dan maar samensmelten.

