Ik leefde een halve dag met de gratis versie van Spotify en ik wil nooit meer zoiets ergs meemaken.

Spotify gratis? Nee, bedankt!

Eén van de dingen die ik nooit zou willen missen in mijn leven is muziek. Hoewel ik best minder met dopjes in mijn oren zou moeten rondlopen, maakt muziek bijna elk moment beter.

Iets waar ik mij recentelijk over verwonder, is hoe muziek verbonden kan zijn aan herinneringen. Hoe Orinoco Flow van Enya mij bijvoorbeeld altijd terugbrengt naar de tijd dat we in de zomer met het gezin naar Frankrijk reden. Misselijk naar mijn GameBoy starend, terwijl mijn zus zat te kotsen in een plastic tas met een gat erin. Genieten.

De afgelopen vakantie wou ik een soortgelijke connectie forceren. Het nieuwe remixalbum van Dua Lipa zou namelijk net die week verschijnen, dat ik voor altijd wou verbinden aan mijn herinneringen daar. Het album werd echter net een week uitgesteld en viel uiteindelijk ook nog eens enorm tegen.

Premium

Laatst dacht ik ook terug aan hoe ik vroeger muziek luisterde. Eerst met de radio, en dan liedjes opnemen op een cassette waardoor je in de auto altijd nog een klein stukje van de dj hoorde.

Later een minidisc-speler, mp3-spelers en natuurlijk Winamp op de computer. Inmiddels doe ik alles al jaren via Spotify. Negen jaar geleden begon ik met betalen voor de dienst. Ik zal maar niet bij elkaar optellen hoeveel geld ik inmiddels heb overgemaakt, want het moet behoorlijk wat zijn.

Mijn Spotify-abonnement was tot nu toe altijd verbonden aan mijn mobiele abonnement. Na mijn verhuizing bleek het voordeliger om deze over te zetten naar mijn nieuwe internetabonnement. Prima natuurlijk, want als ik maandelijks zonder veel moeite wat euro’s kan besparen doe ik daar niet moeilijk over. Maar toen zat ik plots een halve dag even zonder Spotify Premium.

Reclame

Ik wist van vroeger wel dat de gratis versie van Spotify reclame heeft, dus daar had ik mij al op ingesteld. Maar tegenwoordig is de gratis versie nog veel gelimiteerder. Je kunt inmiddels maximaal zes keer per uur een liedje skippen, en je mag zelfs niet eens kiezen met welk liedje in een afspeellijst of album je start. Alsof je op Netflix alleen een willekeurige serie mag starten en die een paar keer mag skippen totdat je vast zit aan je keuze. Veel plezier met The I-Land of Iron Fist!

Mijn muziek zit voornamelijk in één playlist met duizenden nummers die elk iets anders voor mij betekenen. Maar ik heb niet altijd op elk moment zin in elk nummer uit die lijst, dus skip ik vaak nummers. Als ik zeg dat ik na tien minuten al op die skipknop zat te drukken in de hoop dat er iets zou veranderen, dan overdrijf ik niet.

Als je ook zo van muziek houdt en de gratis versie van Spotify gebruikt, mag ik dan vragen: waarom? Als je het niet kunt betalen, dan snap ik het natuurlijk. Niet iedereen kan zomaar tien euro per maand missen. Kun je dat wel en leef je bewust in deze onskipbare reclamemuziekhel, dan snap ik het niet. Dan nog liever een dag met een slecht cassettebandje, misselijk en naast drie zussen op de achterbank van een auto zonder airco. Met The I-Land aan.

Meer columns

Elke zaterdag lees je op Android Planet een nieuwe column. Check ook onze vorige edities.