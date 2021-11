Column: Podcasts zijn geen muziek, maar Spotify behandelt ze wel zo

Spotify wil zich naast muziek en podcasts ook op audioboeken storten, maar de app kan dat allemaal niet aan.

De Spotify-app is slecht in podcasts

Spotify wil heel, heel, heel erg graag dat je naar podcasts gaat luisteren. De app had voorheen een pure focus op muziek, maar podcasts zijn er de afgelopen jaren overal tussen geduwd. Binnenkort komen daar ook nog audioboeken bij.

Voornamelijk op de hoofdpagina nemen podcasts veel ruimte in. Heb je eens een aflevering geluisterd en na een paar minuten weer uitgezet, dan blijft de app nog maandenlang hopen dat je verder gaat of dat je de volgende aflevering probeert.

Het is logisch dat Spotify podcasts pusht. In tegenstelling tot muziek, hoeft het bedrijf geen royalties af te staan voor podcasts. Elke keer als iemand een aflevering luistert via de app, verdient Spotify geld.

Podcasts zijn geen muziek

Gelukkig zijn er ook een hoop goede podcasts. Volgens de app Pocket Casts heb ik sinds 11 maart 2015 in totaal 150 dagen en 19 uur aan podcasts geluisterd. Ik ben een liefhebber. Heb je een podcast-tip? Dan heb ik die waarschijnlijk al geluisterd.

Maar podcasts verdienen een goede app en Spotify is dat niet. Je podcasts beheren of in wachtrijen zetten is bijvoorbeeld dramatisch. Het is onduidelijk wat de nieuwe afleveringen van je shows zijn en shows hebben geen losse instellingen om bijvoorbeeld de snelheid te bepalen of stiltes te verwijderen. Probeer eens een echte podcast-app en je wil niet meer terug.

Daarnaast is het naar dat Spotify steeds meer podcasts koopt om deze exclusief op zijn dienst aan te bieden. Niet in de laatste plaats, omdat exclusieve Spotify-podcasts vol zitten met reclames. Ja, ook als je Premium hebt.

Spotify Wrapped 2021

Binnenkort verschijnt Spotify Wrapped weer, met lijstjes van wat je het afgelopen jaar het meest hebt geluisterd. De tijd waarin iedereen met een abonnement op Apple Music laat weten echt geen interesse hebben in wat anderen voor muziek luisteren, maar Spotify-gebruikers de grootste plezier hebben met deze statistieken.

Behalve de lijstjes waarin staat dat we het afgelopen jaar maar liefst twee keer een podcastaflevering hebben geprobeerd maar toen weer zijn gevlucht naar een echte podcast-app. ‘Wow, je bent een echte True Crime fan!’, roept Spotify nadat je eerder dit jaar verkeerd op je scherm tikte toen je eigenlijk ‘Murder On The Dancefloor’ wou luisteren.

De Spotify-app is een muziek-app waar podcasts ingepropt zijn. Spotify Podcasts heeft een eigen app nodig, of geef je betalende gebruikers op z’n minst de optie om podcasts weg te filteren.

