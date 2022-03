Column: Verkiezingen moet je echt niet via een app willen

Heb je afgelopen week ook weer met een rood potloodje een vakje ingekleurd? Dan denk je mogelijk: waarom is daar geen app voor? Maar dat wil je echt niet.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Stemmen via app: dat moet je niet willen

Afgelopen woensdag sleepte ik mezelf weer een stemhokje binnen om daar met een rood potloodje een rondje in te kleuren. Als een superkleine kleurplaat waar je tussen de lijntjes moet tekenen, want anders is je stem niet geldig.

Dat voelt ongelooflijk ouderwets. Tegenwoordig wordt alles maar in apps geduwd en daar ben ik blij mee. Postzegels maak je aan via een app, je boodschappen, belastingen en bankzaken doe je in een app en ik heb zelfs recentelijk contact met mijn therapeut, via een app.

Onlangs stapte ik een vliegtuig binnen. Het was lang geleden dat ik had gevlogen, dus het belang van de smartphone was nieuw voor mij. Niet alleen mijn vliegtickets zaten in mijn toestel, maar ook het bewijs van mijn coronavaccinaties en het gezondheidsformulier dat ik moest invullen om Spanje binnen te mogen. Als je telefoon dan niet meer werkt of gestolen wordt ben je de pineut, maar het voelt toch alsof we in de toekomst leven.

Dit voelt niet als 2022

Waarom moeten dan nog met een rood potloodje aan de slag? Die vraag klinkt elke keer weer als er verkiezingen zijn en elke keer voelt de vraag logischer, omdat we technologisch steeds verder vooruit gaan. We leven in 2022, maar dit voelt niet als 2022.

Daar is een logische reden voor. Als we stemmen zijn twee dingen belangrijk. Allereerst dat hetgeen wat we stemmen geheim blijft. Onze democratie werkt nou eenmaal zo dat iedereen kan stemmen wat diegene wil, zonder dat iemand kan achterhalen wat je hebt gestemd.

Daarnaast is het voorkomen van fraude belangrijk. Dat betekent dat de stemmen te controleren en dus opnieuw te tellen moeten zijn, zonder dat te zien is van wie de stemmen zijn. Papieren formulieren zijn lastig en langzaam te tellen, maar ook by far de meest veilige manier om te stemmen.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Waar zijn de stemcomputers

De stemcomputer heeft wel een tijdje dienst gedaan in Nederland. Niet in elke gemeente, maar ik kan mij deze machines nog wel herinneren uit de eerste jaren dat ik mocht stemmen. De machines zijn weer uit de stemlokalen verdwenen toen bleek dat ze makkelijk te hacken waren. Nu vele jaren later zijn ze dat helaas nog steeds.

Tevens wordt bij een stemcomputer de volgorde van de stemmen vastgelegd, waardoor er in theorie te achterhalen is wie wat heeft gestemd. Door via een applicatie te stemmen, gaat anonimiteit helemaal de deur uit en is er nog veel meer ruimte voor fraude.

De verkiezingen van afgelopen woensdag hadden een historisch lage opkomst. Er wordt vaak gesproken over manieren om meer jongeren te motiveren om te gaan stemmen en een goede app kan zeker helpen. Helaas zit dat er gewoonweg niet in.

Het is wel grappig dat het tweede resultaat in de Play Store als je zoekt op ‘gemeenteraadsverkiezingen’ de AfvalWijzer is.

Meer columns

Elke zaterdag lees je op Android Planet een nieuwe column. Check ook onze vorige edities.