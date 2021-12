Column: Hoeveel geluid van onze apparaten is acceptabel?

Door lichtvervuiling zien we steeds minder sterren, maar het is ook steeds minder vaak stil. Wat verliezen we daardoor?

Nooit meer stil

In de juiste omstandigheden kon je vroeger de melkweg spotten. Tegenwoordig moet je in steden je best doen om überhaupt nog wat sterren te vinden. Dat komt door de hoeveelheid licht in de wereld. Lichtvervuiling wordt dat genoemd. Ik denk dat er iets soortgelijks gaande is met geluid.

Zoals je misschien wel weet, kun je Philips Hue prima uitbreiden met de goedkopere slimme lampen van de IKEA. Toen ik laatst in de IKEA nieuwe spotjes kocht voor de keuken, haalde ik daar direct drie TRADFRI-lampjes bij. Het installeren ging probleemloos en sindsdien kan ik met Philips Hue ook deze lampjes besturen.

Maar als de lampjes een tijdje aan staan, ontstaat er een vervelend hoog geluid. Dat hoor ik duidelijk vanaf de eettafel of de bank. Nu hoeft dat niet aan TRADFRI te liggen. Het kan bijvoorbeeld komen doordat de lampjes aan een dimmerknop zitten. Daar ga ik nog naar kijken. Maar waar ligt de grens tussen acceptabel en onacceptabel geluid van je apparaten?

Robots in een bos

De afgelopen periode heb ik wat meer gelezen. Ik had eerder dit jaar een boek voor mijn verjaardag gekregen waar ik nog geen tijd voor had gehad. Dit boek gaat over een toekomst waarin de robots afscheid hebben genomen van de mensheid en in de bossen zijn gaan wonen.

Vele jaren later komt een monnik die thee schenkt, als een soort therapiesessie voor mensen, een robot tegen. Samen gaan ze op pad terwijl ze praten over mens zijn, je doel in het leven en meer. Een ideaal boek om elke keer een momentje van te maken. Met een kop thee, op een comfortabele stoel. In alle stilte.

Toen viel het mij op dat het eigenlijk nooit meer helemaal stil is door al die apparaten die we in huis halen. Dat ligt niet alleen aan die TRADFRI-lampjes. Die kan ik uitzetten als ik niet bezig ben in de keuken en dan is dat opgelost.

Tinnitus

Maar het is bijvoorbeeld ook de ventilator in mijn pc die altijd draait. Het is de koelkast die ik een half jaar geleden heb vervangen omdat die energiezuiniger is, maar nog steeds regelmatig heel erg aanwezig is met een luide brom. Zelfs opladers van onze smartphones maken vaak geluid als ze moeten laden, of houd je oor eens naast een Google Nest-speaker voor een lichte ruis die blijkbaar altijd aanwezig is.

En als er dan momenten zijn van echte stilte. Dat de vaatwasser en de wasmachine niet draaien. Dat de buren stil zijn en mijn pc in de slaapstand staat. Dan is er altijd nog die lichte tinnitus in mijn oren, waarschijnlijk veroorzaakt door apparaten die we op ons hoofd zetten of in onze oren duwen.

Pure stilte zal ik de rest van mijn leven dus niet meer horen. Ook niet als ik mij als een robot terugtrek in het bos. Zoals we door de hoeveelheid licht het zicht op de sterren verliezen, ben ik benieuwd wat we kwijtraken door al dat geluid om ons heen.

