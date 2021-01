Column: Stop The Minimalists op Netflix maar in een doos

Als je aan je goede voornemens wil beginnen, kun je nu ook op Netflix terecht. Met een film over minimalisme en een serie over meditatie.

Stop The Minimalists maar in een doos

Netflix speelt slim in op de tijd van het jaar, want op 1 januari willen mensen zichzelf massaal verbeteren. Daarom kun je nu kijken naar een film over minimalisme en een serie over mediteren.

Beide voelen aan als reclame voor de producten van de makers. Het is de bedoeling dat je na het kijken van ‘Headspace: Guide to Meditation’ de Headspace-app gaat downloaden, en na het kijken van ‘The Minimalists: Less Is Now’ snel naar de succesvolle blog van de initiatiefnemers gaat.

Bij de reeks van Headspace valt dat niet zo op. De kijker wordt op een toegankelijke manier enkele simpele meditatietechnieken geleerd en dat voelt daadwerkelijk behulpzaam. De film van The Minimalists is heel anders. Het is de eerste film die ik dit jaar zag en ik hoop dat ik in 2021 geen slechtere ga zien. Al deed Asphalt Burning die we de volgende dag keken aardig zijn best.

Minimalisme

Ik ben best een voorstander van minimalisme, in de zin dat je niet allemaal spullen nodig hebt om gelukkig te zijn. Twee jaar geleden motiveerde Marie Kondo mij en de halve wereld om al onze spullen langs te gaan en te beslissen of we er nog wat aan hebben. Dat gebeurde super aandoenlijk met doosjes en vouwmethodes, waardoor je door slim op te ruimen je spullen minder kon laten lijken.

The Minimalists pakken het wat agressiever aan. Met gladde toespraken die de heren al duizenden keren op een podium hebben gehouden, en ze nu met vooraf ingestudeerde bewegingen en lege emoties vertellen in een ruimte met een hinderlijke echo (want dat is zo lekker minimalistisch).

De boodschap die daar omheen wordt gebouwd is wel goed. We kopen tegenwoordig veel te veel, omdat bedrijven met hun advertenties op sociale media de indruk wekken dat we iets missen als we dat product niet hebben. Dat herken ik ook wel. Je ziet een product in je Insta Stories dat zo goed bij je past en zo handig is, dat je al bijna niet meer een leven kunt voorstellen zonder dat handige rekje waarmee je eindelijk je koelkast kunt structureren.

Wegdoen

Het grootste gedeelte van de film gaat echter over de persoonlijke ervaringen van de twee Minimalists, die voor de meeste mensen totaal niet herkenbaar zijn. Zeker als je niet in Amerika woont en je niet slaaf bent van ‘the american dream’, met een baan waar je zoveel mogelijk geld verdient om dan het beste huis van de buurt te hebben.

Daarna worden kijkers gemotiveerd om dingen weg te doen. De twee mannen zijn daardoor namelijk veel gelukkiger geworden en jij kan dat ook. Het idee is dat je een maand lang elke dag één voorwerp weg doet, of al je bezittingen in dozen stopt en er alleen uit haalt wat je nodig hebt. Wat er na een aantal weken nog in dozen zit, heb je dus eigenlijk niet nodig.

De boodschap dat je niet gelukkig wordt van nieuwe dingen kopen, wordt in deze film vervangen met een boodschap dat je gelukkig wordt als je dingen weg doet. De Minimalism-volgers in beeld vertellen allemaal hoe blij ze zijn nu ze minder spullen hebben, en jij kan dat als kijker ook bereiken. Totdat je in een lege kamer met een plant en een kussen zit en je nog geen geluk hebt gevonden.

We moeten inderdaad niet zoveel nieuwe spullen kopen, maar omslaan naar de andere kant lijkt mij ook niet gezond. We gooien al veel te veel spullen weg. Het is veel belangrijker om blij te zijn met de spullen die je al hebt. Je meubels, smartphone en kleding. Geluk zit niet in die vervangen of weg doen, maar er tevreden mee zijn. Kijk eens of je dat lukt in 2021.

