De afgelopen tijd heb ik meer streamingtechnologie dan ooit gebruikt, en ik ben klaar voor de toekomst waarin alles via de cloud gaat.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Streaming in de wolken

De afgelopen maanden heb ik voor Android Planet een aantal interessante nieuwe streamingdiensten getest. Na muziek, podcasts, series en films is gaming de volgende stap.

Google Stadia voelt als gamen op een spelcomputer, zonder dat dure hardware nodig is. Games speel je altijd in de beste kwaliteit. De nieuwe dienst Shadow doet er nog een schepje bovenop. Je streamt namelijk een volledige pc met Windows waar je elke game op kan spelen.

Streamen is de toekomst en Shadow geeft de meest concrete blik op deze toekomst die ik ooit heb gehad. Natuurlijk is het streamen van een Windows-pc op het kleine schermpje van een Android-smartphone niet ideaal, maar het idee van een compleet besturingssysteem streamen is fascinerend.

Chromebooks

Zodra we steeds meer via de cloud doen, wordt hardware namelijk steeds minder relevant. Je merkt dat bijvoorbeeld in de stijgende populariteit van Chromebooks. Waarom een peperdure laptop kopen die je om de zoveel jaar moet vervangen, als je enkel wat online surft en Netflix kijkt? Hoewel Chrome OS nog gewoon een ‘vast’ besturingssysteem is, heb je met deze apparaten nauwelijks opslagruimte of stevige hardware nodig, omdat je grotendeels in de cloud werkt en dingen streamt.

De hele smartphone-industrie, maar ook die van videogames, is gebouwd rond het idee dat we steeds weer nieuwe hardware nodig hebben. Om de zoveel jaar wordt weer wat nieuws bedacht waar we volgens de marketing echt niet zonder kunnen. En koop je die nieuwe hardware niet? Dan mag je ook geen gebruik maken van de nieuwe software. Dat kost niet alleen een hoop geld, want voor het milieu is deze tendens ook dramatisch.

Cloud

De beweging naar de cloud is wel een slechte ontwikkeling voor hobbyisten. De mensen die graag knutselen aan hun apparaten en de software, om deze zoveel mogelijk naar eigen wensen aan te passen. Dat is één van de redenen waarom mensen Android kiezen boven iOS. Hoe meer onze apparaten in de cloud bestaan, des te meer controle hebben de bedrijven die deze cloud beheren.

Maar het zou ook veel problemen oplossen. Het grootste probleem van Android blijft namelijk updates. Hoewel Google elke keer belooft dat de nieuwste versie van Android er echt voor zorgt dat updates sneller uitrollen naar alle gebruikers, valt het resultaat tot nu toe tegen. Zodra Android, of het volgende besturingssysteem, volledig in de cloud werkt die we massaal via 5G streamen, maakt het niet meer uit hoe oud je toestel is. Je hebt altijd de nieuwste versie.

Maar het kan zijn dat ik een trauma te verwerken heb door het spelen met hardware. Inmiddels is het alweer aardig wat jaren geleden, maar ik denk nog regelmatig terug aan het moment dat ik besloot om zelf een pc in elkaar te zetten. ‘Het is net Lego!’, hoorde ik mensen nog zeggen. ‘Het kan bijna niet mis gaan!’. Laat ik het zo zeggen: kon ik die nieuwe pc toen maar uit de wolken plukken.

Meer columns

Ook in 2020 lees je elke zaterdag op Android Planet een nieuwe column. Check ook onze vorige edities.