Column: Waarom je een takenlijst-app op je takenlijst moet zetten

Het duurt soms te lang totdat ik een app ontdek die mijn leven al veel eerder had kunnen verbeteren. Ik ben over op een takenlijst-app en kan het jou ook aanraden.

Lees verder na de advertentie.

Takenlijst-app

Het is haast een wonder dat ik nog nooit tegen de lamp ben gelopen als het gaat om mijn afspraken en taken. Pas sinds 2018 ben ik Google Agenda gaan gebruiken, omdat mijn leven tot dan toe vrij voorspelbaar was. Sommigen zullen saai zeggen, ik zeg gestructureerd. Werk, studie en privéleven konden prima bijgehouden worden in mijn hoofd.

Wat ik nu snap en jou ook wil meegeven, is dat dit helemaal niet verstandig is. Het ging prima en ik heb nog nooit een afspraak of een deadline gemist, maar het is een onnodige last voor je hersenen. Als het je het opschrijft, kun je het loslaten. Dan hoef je er niet meer aan te denken en kun je er op vertrouwen dat je aan je afspraken wordt herinnerd.

Op dezelfde manier had ik lange tijd apps voor takenlijstjes genegeerd. Dat kon ik toch wel zelf onthouden? Als ik eens veel te doen had op een dag, schreef ik het even op een papiertje. Toen ik flink aan het klussen ging in mijn huis, heeft mijn partner alle taken op een bord naast mijn bureau geschreven om zo het overzicht te bewaren. Maar die app stond nog steeds niet op mijn telefoon.

Bullet journal

In het verleden heb ik het heus wel eens geprobeerd. Zelfs een bullet journal heb ik een goede poging gegeven. Dat is een fysiek boekje waarin je gestructureerd je planning voor de komende tijd plaatst die je vervolgens elke dag onderhoudt.

Een mooi idee en het zal vast voor veel mensen helpen, maar in tegenstelling tot kogels vond ik deze bullet journal niet erg opschieten. Het kost teveel tijd, waardoor het bijhouden van je bullet journal eigenlijk weer in het takenlijstje van je bullet journal moet.

Ondertussen werd er in mijn omgeving geld uitgegeven aan takenlijst-apps. Apps van tien euro voor de iPhone werden de hemel in geprezen, omdat ze zo goed zouden zijn. Terwijl het toch niets meer is dan een app waar je taken inzet en afvinkt als je klaar bent, toch?

Op Netflix kijken

Inmiddels is mijn leven een stuk minder voorspelbaar (sommigen zouden zeggen minder saai), zowel in werk als privé. Dus het is er eindelijk van gekomen: ik heb een takenlijst-app. Eentje die onderscheid maakt tussen wat er vandaag moet gebeuren, er nog te komen gaat en dingen die nog voor ‘ooit’ nuttig zijn. Ik heb nu zelfs een lijstje met dingen die we nog op Netflix en andere diensten moeten kijken, zodat we niet weer een half uur op de bank door lijsten aan het scrollen zijn als we iets willen zien.

Ik probeer tegenwoordig mijn smartphone meer in te zetten om de kwaliteit van mijn leven te verbeteren. Een takenlijstje-app hoort daar absoluut bij, omdat het gewoonweg ruimte in je hoofd creëert. Het is heerlijk. Ik hoef mij nooit meer druk te maken dat ik iets vergeet, want het staat toch wel in de app. En heb ik tijd om iets te doen, dan kijk ik gewoon naar de klussen die klaar staan en kies ik iets uit.

Dus mochten er meer mensen zoals ik zijn: probeer het eens en zet het downloaden van een takenlijst-app op je takenlijst. We hebben de beste takenlijst-apps voor Android op een rijtje gezet, dus neem eens een kijkje.

Meer columns

Elke zaterdag lees je op Android Planet een nieuwe column. Check ook onze vorige edities.