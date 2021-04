Heb ik een probleem met te veel tabbladen in mijn webbrowser? Misschien. Ga ik er wat aan doen? Misschien.

Te veel tabbladen

Een stuk of 30 in dit scherm, 40 in een ander en oh… nog tien in dit derde scherm waarvan ik niet eens wist dat die open stond. Ik telde voor de grap eens de hoeveelheid tabbladen die ik op een willekeurig moment open had staan in Chrome. Het waren er 80.

Dan heb ik het alleen nog maar over mijn desktopcomputer. Chrome op mijn smartphone laat een smiley in plaats van de hoeveelheid open tabs zien, omdat het er te veel zijn. Zodra ik mijn laptop openklap, staan er ook meestal meerdere schermen met tientallen tabbladen op mij te wachten.

Qua hardware loop ik wel eens tegen de limieten aan. Op de smartphone maakt het niet zoveel uit, omdat tabbladen en de browser toch wel gepauzeerd worden als je ze niet gebruikt. Op mijn pc heb ik extra werkgeheugen gekocht, omdat mijn computer te traag werd door mijn browser. Op mijn laptop moest ik afgelopen week tabbladen sluiten, omdat Google Documenten te traag reageerde terwijl ik een artikel schreef over het openen van te veel tabbladen.

Ergens klinkt er muziek

Mensen die zien hoe ik op mijn computer leef schrikken wel eens. Mijn partner en collega’s snappen niet hoe ik in deze chaos nog productief ben. Ik grap wel eens dat wat er in mijn hoofd gebeurt te vergelijken is met de chaos in mijn webbrowser. Er lopen allerlei vragen, ideeën en willekeurige dingen constant door elkaar heen en ergens klinkt er muziek.

Maar of het slim is, is een andere vraag. Mensen zijn heel slecht in multitasken. Er wordt wel eens gezegd dat vrouwen goed kunnen multitasken en mannen niet, maar mensen zijn gewoonweg op hun best als ze zich op een enkele taak kunnen focussen. In mijn geval is dat vaak het schrijven van een artikel, of bijvoorbeeld een product zoeken in een winkel.

Veel tabbladen open hebben staan, is alsof je constant aan het multitasken bent. Naast de tab waar jij je op wil focussen, zit er in je ooghoek een tab voor YouTube, een tab met een winkel, een tab met Facebook, een Wikipedia-artikel, je Gmail-inbox, de tv-gids, een inbox van een andere e-mail en op één of andere manier zes verschillende tabs met Twitter. Dat is in ieder geval wat ik op het moment van schrijven om mij heen zie.

Extensies

Ik ben ongetwijfeld niet de enige persoon die op deze manier werkt. Voor Chrome zijn er talloze extensies beschikbaar om mensen te helpen hun tabbladen te organiseren, achtergrondtabs te pauzeren of oude pagina’s automatisch te laten sluiten.

Ik heb het idee dat ik een beetje chaos wel nodig heb. De hele dag door naar Google Document-pagina’s staren bij het schrijven is niet bijzonder inspirerend. Regelmatig van de computer wegstappen helpt, maar zo nu en dan in een ander tabblad duiken ook.

Maar sinds kort ben ik er achter dat een opgeruimd fysiek bureau toch wel heel erg fijn is. Daarom geef ik mijzelf een nieuwe regel: start de dag met een lege webbrowser. Dat is alsof ik elke dag een leeg bureau heb. Behalve op m’n smartphone natuurlijk, want een lachende smiley betekent toch dat je goed bezig bent?

