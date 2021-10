Column: Techgiganten hebben het op je kinderen gemunt

De techgiganten hebben hun pijlen op je kinderen gericht en ze houden er geen rekening mee of dat schadelijk is voor hun gezondheid.

Big Tech en je kinderen

Amazon introduceert Hey Disney!, een nieuwe spraakassistent voor Alexa. Zodra kinderen ‘Hey, Disney’ zeggen tegen de slimme speaker, kunnen ze met Mickey, Dory en Olaf praten. Niet alleen om leuke verhaaltjes te horen. Ook standaard spraakopdrachten behoren tot de mogelijkheid, zoals een timer of alarm zetten en vragen wat voor weer het is.

Vroeger was Disney de meest veilige optie als het gaat om cadeautjes of gebruiksvoorwerpen voor je kind. Een bordje of broodtrommel? Gooi Donald Duck of Mickey Mouse erop. Een film kijken? Zolang het maar een videoband van een Disney-film is, want dan is het vast veilig.

Bij mijn generatie zijn die positieve en veilige gedachten over Disney blijven hangen en Amazon gebruikt die nostalgie nu om onze kinderen al jong te verbinden met hun technologie. Amazon noemt het een manier om je huis iets meer magisch te maken, maar ik krijg er de kriebels van.

Instagram voor kinderen

Eerder schreef ik al dat Facebook werkt aan een Instagram voor kinderen en dat we dit echt niet moeten willen. Deze plannen zijn gelukkig van tafel, maar niet uit het goede hart van Facebook.

Deze ommedraai komt na de onthullingen van klokkenluider Frances Haugen. Haugen werkte twee jaar bij Facebook en maakt bekend dat het bedrijf zich bewust is van het feit dat Instagram slecht is voor de mentale gezondheid van tieners. Met name hun zelfbeeld lijdt onder het gebruik van de app.

Uit intern onderzoek van Facebook zou volgens Haugen blijken dat 13,5 procent van de teinermeisjes vindt dat Instagram gedachten over zelfdoding verergert. Maar liefst 17 project van de tienermeisjes stelt dat de app bijdraagt aan hun eetstoornis.

Zuckerberg reageerde door te zeggen dat het moeilijk is om ervoor te zorgen dat kinderen op een veilige manier sociale media kunnen gebruiken, maar dat “het belangrijk is dat alles wat Facebook maakt veilig en goed is voor kinderen.”

Onaangeroerde markt

Eind september publiceerde The Wall Street Journal nog over interne documenten van Facebook, waaruit blijkt dat er een speciaal team binnen binnen het bedrijf bestaat dat nadenkt over hoe er geld valt te verdienen aan kinderen. Zo worden tieners van 10 tot 12 specifiek genoemd als een “waardevolle maar onaangeroerde markt”.

Als deze informatie niet naar buiten was gekomen, had Facebook die kinderversie van Instagram zo gelanceerd. Het bedrijf had kinderen naar zijn platform willen trekken om geld aan ze te verdienen. Zelfs terwijl blijkt welk negatief effect platformen als Facebook en Instagram op kinderen kunnen hebben.

Vertrouw er maar op dat bijna alle grote techbedrijven op deze manier denken: hoe kunnen we meer geld verdienen aan kinderen? De gezondheid en welzijn van je kroost staat dan echt niet altijd voorop. Ook niet als het bedrijf praat met de stem van Mickey Mouse.

