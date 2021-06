Column: Geef jij je echte telefoonnummer op het terras?

Het is weer mooi weer, maar om op een terras te mogen zitten moeten we wel eerst onze gegevens achterlaten.

Lees verder na de advertentie.

Telefoonnummer op het terras

En plots was het zomer. Van de een op de andere dag was het tijd om de winterjas om te ruilen voor een korte broek en weer lekker op een terrasje te zitten. Hoewel menig Nederlander al eerder rillend onder een paraplu een biertje is gaan drinken – omdat het weer kon – heb ik wat langer gewacht. Ik had wat te vieren en zo ben ik in de eerste twee mooie dagen van het jaar drie keer op een terras beland.

Ons eerste terrasje was spontaan. We liepen er langs, we hadden tijd te doden en er was plek. Dus zo kwamen we terecht bij het kneuterig terrasje van De Pelikaan. Een opvallende naam, omdat de zee zo’n twee uur rijden verderop lag. Maar dat was niet het enige dat opviel.

De bediende vroeg direct mijn naam en telefoonnummer, nog voor we een koffie konden bestellen. Blijkbaar moeten we onze gegevens al sinds vorig jaar zomer achterlaten vanwege de coronamaatregelen en ben ik gewoon een beetje wereldvreemd. Maar het voelt vervelend. Ik (en hopelijk jullie ook) zijn zo goed bezig met onze privacy en dan moeten we nu onze gegevens inleveren voor een wijntje.

Echte telefoonnummer

Later gebeurde het bij het tweede terrasje nog eens. Deze keer moest ik mijn gegevens zelf opschrijven. Ik kan het dan helaas niet laten om mijn echte telefoonnummer te geven en voelde me daar niet prettig bij.

Je moet er maar op vertrouwen dat de horecagelegenheid waar jij bent die informatie enkel gebruikt waar het voor bedoeld is: bron- en contactonderzoek van de GGD. En dat het op een veilige plek ligt, zodat andere bezoekers er niet zomaar mee aan de haal gaan. En dat de informatie later daadwerkelijk wordt vernietigd.

Eigenlijk houdt niets je tegen om een andere naam of telefoonnummer te geven. Het is niet alsof ze je achter de balie stiekem even bellen om het te controleren. Ik wil via deze plek absoluut niet oproepen om een nepnummer achter te laten, omdat je dan het belangrijke werk van de GGD tegengaat, maar weet wel dat je nergens toe verplicht bent. Het personeel kan het ook echt niets schelen.

Vaccinatiedetails

Sowieso denk ik dat we tegenwoordig te makkelijk dingen delen. De nieuwste trend is om op sociale media te laten weten dat je aan de beurt bent voor de coronavaccinatie en wanneer je die hebt laten zetten. Tenminste, in mijn bubbel. Er zijn ook bubbels waarin men vooral laat weten geen vaccinatie te willen en daar heel luid over zijn.

Die enthousiasme snap ik volledig. Ik kijk reikhalzend uit tot de prik in m’n arm wordt gezet om zo beter beschermd te zijn tegen corona en de mogelijke langdurende effecten van het virus. Maar snap je dat je met deze berichten best wat persoonlijke informatie deelt?

Ben je eerder aan de beurt, dan deel je bijvoorbeeld dat je een medische indicatie hebt voor voorrang te krijgen. Anders deel je jouw geboortejaar zomaar met iedereen. Het is niet de meest gevoelige informatie, maar toch. Een beetje terughoudendheid kan geen kwaad deze lente. Of je nou een biertje of een vaccinatie naar binnen giet.

Meer columns

Elke zaterdag lees je op Android Planet een nieuwe column. Check ook onze vorige edities.